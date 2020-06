ASUS, yeni router sistemlerini duyurdu

Bir adet router ve iki adet genişletme düğümünden oluşan üçlü paketler halinde satılan ZenWiFi AX Mini ve AC Mini, kolay kurulum ve yönetim olanaklarıyla birlikte hızlı ve güvenilir Wi-Fi bağlantısı sunuyor. Küçük boyutlu olan modellerden ZenWiFi AX Mini, her tür dekorasyona uyan birinci sınıf şık tasarııyla dikkat çekiyor.

Wi-Fi 6 (802.11ax) destekli ZenWiFi AX Mini, 1800 Mbps’e[1] kadar, Wi-Fi 5 (802.11ac) destekli ZenWiFi AC Mini ise 1500 Mbps’e kadar ulaşan Wi-Fi hızları sunuyor.

Kullanıcılar ücretsiz ASUS Router uygulamasıyla cihazlarını üç adımda kolayca kurabiliyor. Trend Micro destekli ASUS AiProtection ise cihazın kullanım ömrü boyunca ücretsiz ağ güvenliği ve ebeveyn kontrolü özellikleri sunuyor.

ZenWiFi AX Mini ve AC Mini üçlü paketler halinde satılıyor. Her pakette bir adet router ve iki adet genişletme düğümü bulunuyor. Avuç içine sığabilen ZenWiFi AX Mini yalnızca 9 cm2 yer kaplıyor. Her iki model de mevcut ZenWiFi router serisinin metal benzeri kaliteli kaplama ve Zen temalı ikonik dairesel desen gibi tasarım hatlarını taşıyor. Bu minyatür sistemler her ortama ve diğer ZenWiFi cihazlarına uyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, ZenWiFi AX Mini klasik beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.



Optimize edilen elektriksel tasarım ve anten konumları sayesinde ZenWiFi AX Mini 1800 Mbps’e, ZenWiFi AC Mini ise 1500 Mbps’e kadar bant genişliği sunabiliyor. ZenWiFi AX Mini ve AC Mini teknik bilgisi kısıtlı olanlar tarafından bile kurulup ayarlanabiliyor. Ücretsiz ASUS Router uygulamasındaki üç adımlık kolay kurulum işlemi sayesinde kullanıcılar tüm evi kapsayan Wi-Fi ağını birkaç dakika içinde hazır hale getirebiliyor. Yeni router modelleri AiMesh teknolojisini kullandığından, ek ZenWiFi düğümleri veya AiMesh özellikli ASUS router ekleyerek ağı daha da genişletmek mümkün oluyor.

Tecrübeli kullanıcılar WiFi ağlarının adlarını kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. Kullanıcılar tüm ağ için tek bir SSID adı seçebiliyor veya her bir frekans bandına ayrı SSID adları atayabiliyor. Ayrıca düğümler arası bağlantı için kablolu Ethernet seçeği de kullanılabiliyor. Bu da ZenWiFi AX Mini ve AC Mini’yi esnek bir hale getiriyor.

ZenWiFi AX Mini ve AC Mini kullanım ömrü boyunca ücretsiz, Trend Micro destekli AiProtection çözümüyle geliyor. Düzenli bir şekilde güncellenen güvenlik kriterleriyle her zaman koruma sağlanıyor. AiProtection ailelerin kişisel verilerini veya evden çalışanların işle ilgili verilerini korumak için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Dahili ebeveyn kontrolü özellikleri sayesinde yalnızca birkaç tıklamayla aile bireylerinin internette geçirebileceği süreyi ayarlamak mümkün oluyor.