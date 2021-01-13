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Teknoloji
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Asus, yeni router modelini tanıttı

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Asus, yeni router modelini tanıttı
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ASUS, dünyada en yeni WiFi 6E (802.11ax) kablosuz ağ standardını kullanan ilk router modeli olan ROG Rapture GT-AXE11000’i duyurdu.

Mevcut tüm Wi-Fi cihazlarını destekleyen Wi-Fi 6E teknolojisi yeni 6 GHz bandından yararlanıyor. 5 GHz bandından 3 kat daha fazla bant genişliği sunan bu teknoloji, Wi-Fi 6 standardındaki iki kanala yedi adede kadar 160 MHz frekansında bant ekleyebiliyor. Wi-Fi 6E teknolojisi ayrıca cihaz kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor ve gecikme süresini azaltıyor. Yalnızca Wi-Fi 6E cihazlarına ayrılan 6 GHz bandı ise önceki nesil cihazlardan etkilenmeden yüksek hızı koruyor.

Wi-Fi 6E özelliğine sahip çok sayıda cihazın 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.  

Oyuncular için geliştirilen üç bant ROG Rapture GT-AXE11000, 2,4 GHz bandında 1148 Mbps, 5 GHz bandında 4804 Mbps ve 6 GHz banında 4804 Mbps olmak üzere toplamda yaklaşık 11000 Mbps’e kadar eş zamanlı Wi-Fi hızlarına ulaşabiliyor. GT-AXE11000’de ayrıca 2 Gbps’e kadar internet bağlantı hızları için WAN birleştirme özelliği de bulunuyor. 4x4 Wi-Fi 6 ve 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktasıyla birlikte kullanıcılar kablolu ve kablosuz ağlarda yüksek ağ hızlarına ulaşabiliyor.

Wi-Fi ağı önceki nesil cihazlarla paylaşılıyorsa yeni cihazların Wi-Fi bağlantı hızını korumak zorlaşabiliyor. Wi-Fi 6E bu sorunu, 6 GHz bandına yalnızca yeni yüksek performanslı cihazların bağlanmasına izin vererek çözüyor.

6 GHz WiFi 6E bandı Dinamik Frekans Seçimi (Dynamic Frequency Selection - DFS) özelliği olmadan çalışıyor. Bu sayede hava trafik kontrol radarı gibi cihazların oluşturduğu etki önleniyor, cihazlar DFS nedeniyle meydana gelen gecikmelerden etkilenmeden anında bağlanabiliyor. Wi-Fi 6’daki standart 5 GHz bandında ise 160 MHz kanallar DFS kullanmak zorunda. Bu da bir Wi-Fi ağına katılma sürecini yavaşlatabiliyor. 

GT-AXE11000, yeni bir 6 GHz güç artırıcı ile geliyor. 1,8 GHz 64-bit dört çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM ile donatılan ürün çok sayıda cihazdan gelen veriyi paralel bir şekilde işleyebiliyor. 

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