Asus, yeni router modeli RT-AX68U'yu duyurdu

Ev kullanıcılarına yönelik bir Wi-Fi 6 (802.11ax) router olan RT-AX68U, 3x3 MIMO anten yapılandırmasıyla 2700 Mbps’e kadar kablosuz bağlantı hızlarına destek veriyor. Geniş bir Wi-Fi kapsama alanı sunan bu router, aynı anda çok sayıda cihaza stabil bağlantı sağlıyor. Kullanımı ücretsiz olan Instant Guard uygulaması, kullanıcıların açık Wi-Fi ağlarına güvenli bir şekilde bağlanmalarına olanak veriyor.



Herkese açık ücretsiz Wi-Fi ağlarının tüm dünyada giderek daha fazla sunulmaya başlaması, bu ağları siber suçluların hedefi haline getiriyor. Kötü niyetli kişiler, bu güvensiz ağlarda kullanıcıların özel verilerini çalabiliyor. Instant Guard bu sorunu VPN teknolojisiyle çözüyor. Açık Wi-Fi ağı üzerinden RT-AX68U’ya şifreli bir veri tüneli açıyor. Bu yolla, tüm Wi-Fi bağlantıları diğer kullanıcılara karşı koruma altına alınıyor.

Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde sinyaller Wi-Fi 5’e göre çok daha uzağa yayılabiliyor. Dikey tasarımda 3X3 MIMO anten yapılandırması yer alıyor. Üç anten, üç farklı veri akışında kullanılıyor. Üründe ayrıca sinyalleri cihazlara odaklayan ışın hüzmeleme özelliği de bulunuyor.

Cihaz, ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede, AiMesh uyumlu bir yada birden fazla router ekleyerek Wi-Fi ağını genişletip tüm evi kapsayan bir ağ sistemi oluşturmak mümkün.





