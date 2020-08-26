Asus, yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Geleneksel IPS panellerden dört kat daha hızlı açılıp kapanan sıvı kristal bileşenler içeren 24,5 inç Full HD (1920 x 1080) Fast IPS panele sahip ROG Swift 360Hz PG259QN, 1 ms (griden griye) tepki süresi sunuyor. Panel ayrıca HDR10 desteğiyle geliyor.

Dahili NVIDIA G-SYNC işlemci oyunların yırtılma, takılma veya gecikme olmadan görüntülenmesini sağlıyor.

ROG Swift 360Hz PG259QN'in mat alt çerçevesi ekrandaki yansımayı azaltırken çerçevenin altına yerleştirilen gösterge ışığı kullanıcının görüş alanının dışında kalıyor. Alandan tasarruf sağlayan V şeklindeki stant, oyuncuların klavye ve mouse’u monitöre yaklaştırmasını sağlayarak oyun sistemlerine daha fazla yer açıyor.

Monitördeki özel geniş soğutma bloğu, ısıyı uzaklaştırmak için diğer monitörlerde bulunanlara kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip.



