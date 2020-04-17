ASUS, yeni monitörlerini görücüye çıkardı

Fabrikada kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğuna ulaşan her iki model de Calman Verified sertifikasına sahip. Yeni ekranlar ayrıca, hızlı ve ayrıntılı renk ayarı için ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette araçlarından yararlanıyor. Monitörlerdeki ergonomik ise stant eğilme, dönme, çevirme ve yükseklik ayarı ile kullanım deneyimi sunuyor.

ProArt Display PA278QV, fotoğraflar ve videolarla çalışmaya uygun 27” IPS paneliyle 2560 x 1440 çözünürlük sunuyor. PA278QV’den daha küçük olan 24,1” boyutundaki ProArt PA248QV ise 1920 x 1200 çözünürlüğünde bir IPS panele sahip.

Geleneksel Full HD monitörlerden %77 daha fazla piksele sahip olan ProArt PA278QV, resim kalitesini ve keskin görüntüleri oluşturmak için WQHD (2560 x 1440) çözünürlük sunuyor. PA248QV’de ekranın 16:10 en boy oranıyla elde edilen ekstra dikey alan yazılımcılar, Adobe Photoshop veya Premiere ile çalışan içerik üreticiler ve aynı monitörde yan yana iki belgeyle çalışanlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Her iki ekranın yan ve üst kenarları son derece ince. Bu da dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek yeni modelleri birden fazla monitörün kullanıldığı sistemler için ideal hale getiriyor.

Hem ProArt Display PA248QV hem de PA278QV endüstri standardı %100 sRGB ve %100% Rec.709 renk gamıyla canlı renkler sunarak ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Delta E <2 renk doğruluğu da ekranda gösterilen renklerin gerçeği iyi şekilde yansıtması sağlanıyor.

ASUS, renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanların tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem verdiğini biliyor. İşte bu nedenle fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA248QV ve PA278QV, Calman Verified sertifikasına sahip. Monitörler ayrıca daha pürüzsüz renk geçişleri için sıkı testlerden geçiyor. Böylece tüketiciler ve profesyoneller doğru renklerle içerik üretebiliyor.

Yeni ekranlar ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette özelliklerinden de yararlanıyor. Hızlı renk gamı ayarları için birden fazla mod sunan ProArt Preset, renk geçişi veya video düzenlemeden fotoğraflarda değişiklik yapmaya kadar birçok farklı senaryo arasında kolayca geçiş yapma imkanı veriyor. ProArt Palette ise kullanıcıların ProArt Display PA248QV ve PA278QV’yi ayrıntılı seçeneklerle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Ayrıca altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlere kıyasla çok daha fazla renk ayarı esnekliği sağlıyor. Bu hazır ayarlar ve ayrıntılı kontroller sayesinde ProArt Display PA248QV ve PA278QV, içerik üreticilerin hızlı ve sürekli çalışmasına destek oluyor ve renk yönetimini kolaylaştırıyor.

Yeni ProArt Display modelleri çok geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Her iki modelde de DisplayPort 1.2 ve HDMI (v1.4) girişleri bulunuyor. Ayrıca, PA278QV’de mini DisplayPort ve DVI-D, ProArt Display PA248QV’de ise eski D-Sub bağlantısı yer alıyor. USB geçiş özelliği sayesinde her iki ekran da yüksek hızlı çevre birimleri için bir USB 3.0 bağlantı merkezi görevi görebiliyor.