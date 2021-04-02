Asus, yeni LED projektörü H1’i duyurdu

H1, 120 Hz’e varan yüksek yenileme hızına sahip. Projektör ayrıca Crestron RoomView Express ağ kontrol yazılımına destek veren bir LAN bağlantı noktası ve daha etkili multimedya sunumlar için 10 watt gücünde hoparlör gibi kullanışlı özellikler de taşıyor.

ASUS H1’DE 3000 lümen parlaklığında bir LED ışık kaynağı bulunuyor. %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarını sunan projektör parlak, canlı ve net (1920 x 1080) görüntüler yansıtıyor. LED ışık kaynağı 30.000 saate varan kullanım ömrüyle, 3000 saat kullanılabilen geleneksel lambalı projektörlerden 10 kat daha uzun ömürlü.

Cihaz, 200 inçe (çapraz) kadar FHD görüntüler oluşturabiliyor. H1, filmler ve videoları için harika olmasının yanı sıra 120 Hz yüksek yenileme hızıyla 080p çözünürlükte oyun deneyimi sunuyor. 10 watt gücündeki yerleşik hoparlörle birlikte izleme deneyimi tamamlanıyor. 1,2 kat zoom özelliği sayesinde de kullanıcılar görüntüleri optik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor.

4K içeriklere destek veren iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, VGA bağlantısı, ses giriş ve çıkışı ve RS232 gibi bağlantı imkanlarının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için kullanılabilen 5 V / 1,5 A çıkışlı bir USB Type-A girişi de üründe yer alıyor. H1’de Crestron RoomView Express ile uyumlu bir RJ45 Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu yazılım ile aynı ağda bulunan 250 adet projektörü tek bir noktadan kontrol etmek mümkün.