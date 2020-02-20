ASUS, yeni kurumsal çözümlerini ortaya çıkardı

ASUS, 19 Şubat günü gerçekleştirdiği lansmanda; kurumsal ürün serisi içinde yer alan dizüstü, masaüstü ve hepsi bir arada (All-in One) bilgisayarlarını tanıttı. Açılış konuşmasında; ASUS’un global bazda 2019 yılı değerlendirmesini ve 2020 öngörülerini paylaşan ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh, “Global tüketici bilgisayar satış rakamları, ASUS’un EEMEA bölgesinde oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında birinci ve genel notebook segmentinde ise 3. sırada yer aldığını çok net şekilde gözler önüne seriyor. ASUS’un dünya genelinde yaklaşık olarak 14.500 çalışanı bulunuyor, bu sayının 5000’i mühendis ve Ar-Ge ekibinden oluşuyor. Bu da Ar-Ge’ye her zaman global anlamda öncelik verdiğimizin bir göstergesi.”

Türkiye’de bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ve Türkiye pazarına çok önem verdiklerini ifade eden Yeh, “Türkiye bizim için en büyük potansiyele sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin genç nüfusa sahip oluşu, gelişen ve büyüyen bir pazara sahip olması bizim için çok değerli.” dedi.





Özge Kılıç Güler: “Kurumsal pazarda hedef; 3 yıl içinde yüzde 20 pazar payı”

Toplantıda Türkiye pazarı ve ASUS’un yeri konusunda bilgi veren ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler ise, “ASUS Türkiye olarak; 2020 yılında diğer ürün gamımızdan aldığımız güçle kurumsal ürünler pazarında da etkin bir oyucu olmak hedeflerimiz arasında. Özellikle tüm işletmelerin daima birinci önceliği olan bilgi ve veritabanı güvenliğinden yola çıkılarak tasarlanan kurumsal ürün serilerimiz, üretkenlik açısından sunduğu avantajlarla da ön plana çıkıyor. Bugün sizlerin de yakından görme ve deneme imkanı bulacağınız ürünlerimizle kurumların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve yüklerini hafifletmeyi hedefliyoruz.

20 kurumsal ürün tanıtıldı

Lansmana katılanlar, stant alanında sergilenen kurumsal ürünleri görme ve deneyimleme imkanı buldu. Bu ürünler arasından 3 ürün özellikle teknik yapıları ve tasarımları ile dikkatleri üzerine topladı.





ExpertBook B9: 880 gramla dünyanın en hafifi

ASUS’un kurumsal ürün gamında bulunan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar arasında yer alan ExpertBook B9, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor. ASUS tarafından Ocak ayından düzenlenen CES 2020 fuarında da tanıtılan ExpertBook B9 modeli, şirketin profesyonel dizüstü bilgisayarlara yeni bir bakış getirdiğini vurgular nitelikte. Magnezyum alaşım kasası sayesinde 880 gram ağırlığı ile dünyanın en hafif 14 inç boyutundaki iş dizüstü bilgisayarı olan B9, aynı zamanda inceliğiyle de ön plana çıkıyor.

ProArt StudioBook Pro 17: En ince ve en güçlü dizüstü bilgisayarı

ProArt StudioBook Pro 17, NVIDIA Quadro grafik kartlarına sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarlarından birisi konumunda. ProArt StudioBook, görseller için daha büyük bir ekranın kompakt bir kasaya sığmasını sağlayan ince çerçeveli NanoEdge ekrana sahip. En yeni grafikler ve taşınabilirlik kombinasyonu ile yaratıcı profesyoneller için bir seçenek.

ProArt Station D940MX: Yüksek performans, minimum boyut

ProArt D940MX, ASUS’un bugüne kadar ürettiği en yüksek teknik özelliklere sahip masaüstü bilgisayardan biri. Intel 9. Nesil Core i9-9900K işlemciye sahip ProArt D940MX, özellikle profesyonelleri hedef alan ultra yüksek performanslı NVIDIA Quadro RTX 4000 ya da GeForce RTX 2080 TI grafik işlemcilerini de içinde barındıran kompakt ve ince yapısıyla dikkat çekiyor.