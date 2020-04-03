ASUS, yeni GeForce GTX 1650 ekran kartlarÄ±nÄ± duyurdu

ROG Strix ekran kartlarÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±n performansÄ± istedikleri gibi kontrol etmesini saÄŸlÄ±yor. GPU Tweak yazÄ±lÄ±mÄ± her noktada ince ayar yapma imkanÄ± veriyor. SÄ±caklÄ±klarÄ± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in, GPUâ€™da oluÅŸan Ä±sÄ± DircetCU II Ä±sÄ± borularÄ±yla verimli bir ÅŸekilde geniÅŸ soÄŸutma bloÄŸuna iletiliyor. Bu bÃ¶lÃ¼m de iki adet Eksen Teknolojili fan ile soÄŸutuluyor. ROG Strix ayrÄ±ca, saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± artÄ±ran otomatik Ã¼retim sÃ¼reci Auto-Extreme Teknolojisi ile yerleÅŸtirilmiÅŸ bileÅŸenlere sahip. Eski kartÄ±nÄ±zÄ± yenilemek veya ilk oyun sisteminizi kurmak istiyorsanÄ±z, ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 sizi yeni nesil grafik performansÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.Â

ASUS TUF Gaming

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6, soÄŸutmayÄ± Ã¼st dÃ¼zeye taÅŸÄ±yor. Auto-Extreme Ã¼retim sÃ¼recinden geÃ§en kartlar, PCBâ€™nin eÄŸilmesini Ã¶nleyen saÄŸlam bir arka plakayla donatÄ±ldÄ±. Kartlarda ayrÄ±ca IP5X standartlarÄ±na uygun uzay ve havacÄ±lÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± yaÄŸ kullanÄ±lan fanlar da bulunuyor. TÃ¼m bunlar, TUF bileÅŸenleriyle uyum iÃ§in zorlu testlerden geÃ§iriliyor. En yeni TUF ekran kartlarÄ± sistemini daha uzun aralÄ±klarla yenilemeyi tercih edenlere bir tercih sunuyor.Â

ASUS Phoenix

ASUS Phoenix ekran kartlarÄ± kompakt tasarÄ±mda olabildiÄŸince yÃ¼ksek performans sunuyor ve kÃ¼Ã§Ã¼k kasa seÃ§enekleriyle uyum saÄŸlÄ±yor. KÄ±sÄ±tlÄ± alanlarda verimli bir soÄŸutma sistemi gerektiÄŸinden, Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6â€™da uzay ve havacÄ±lÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± yaÄŸ kullanÄ±lan Eksen Teknolojili fanlar yer alÄ±yor. Auto-Extreme Teknolojisi ile elde edilen dayanÄ±klÄ±lÄ±k da eklendiÄŸinde Phoenix, eski kartÄ±nÄ± yenilemek veya ilk oyun sistemini kurmak isteyenler iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m haline geliyor.