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Haber Giriş: 24.06.2020 - 06:53,Son Güncelleme:

ASUS, yeni anakart modellerini görücüye çıkardı

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ASUS, yeni anakart modellerini görücüye çıkardı
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ASUS, 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcileri için tasarlanan ASUS B550 anakart serisine ROG Strix B550-A Gaming ve TUF Gaming B550-Plus (Wi‑Fi) modellerini eklediğini duyurdu.

Yeni anakartlarda WiFi 6, 2.5 Gbps Ethernet, sağlam güç dağıtımı, yüksek frekanslı RAM uyumu, BIOS FlashBack ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon teknolojisi bulunuyor. Yeni yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi arka plandaki sesleri ortadan kaldırmak için gelişmiş filtrelerden yararlanıyor.

ASUS ayrıca ROG Strix B550‑I Gaming, 3. Nesil AMD Ryzen 5 3600x işlemciyle yeni bir DDR4 bellek hız aşırtma rekoruna imza atarak 6068 MHz’e ulaştığını duyurdu. Hız aşırtma özelliklerinin yanı sıra ASUS B550 anakartlar yeni nesil AMD Ryzen PRO modelleri ile 5100 MHz’e (hız aşırtma) kadar DDR4 bellek frekanslarına destek veriyor.

B550 serisine dahil tüm anakartlar, en iyi performans için BIOS ayarlarını düzenleyen ASUS Performance Enhancement (APE) özelliğine sahip. 3. Nesil Ryzen işlemcilerin sınırlarını zorlayan APE, %17,5’e kadar performans artışı sunuyor.

APE BIOS ayarlarını destekleyen anakart modellerine aşağıdaki tablodan erişilebiliyor. 

Desteklenen anakartlar

BIOS Sürümü

ROG STRIX B550-E GAMIMG

0608

ROG STRIX B550-F GAMING (Wi-Fi)

0608

ROG STRIX B550-F GAMING

0608

ROG STRIX B550-I GAMING

0608

TUF GAMING B550-PLUS

0608

TUF GAMING B550M-PLUS (Wi-Fi)

0608

TUF GAMING B550M-PLUS

0608

PRIME B550-PLUS

0608

PRIME B550M-A (Wi-Fi)

0608

PRIME B550M-A

0608

PRIME B550M-K

0406

ROG Strix B550-A Gaming

ROG Strix B550 serisine yeni eklenen ROG Strix B550-A Gaming, performans odaklı bir anakart arayanlara beyaz ve gümüş renkli bir seçenek sunuyor. 12+2 güç aşamalı VRM ile birinci sınıf Ryzen yongalarına yeterli güç sağlayan anakart, 8+4 sağlam pimli ProCool yedek güç bağlantısıyla bu güç aşamalarına kesintisiz güç aktarıyor.

Intel I255-V 2.5 Gbps Ethernet ile son derece hızlı ağ bağlantısı imkanı veren ürün, SupremeFX S1220A ses codec’leriyle ses kalitesi sağlıyor.

Strix B550-A Gaming; ROG göz logosu ve siber metin desenleri ve önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanıyla Strix serisine özgü estetiği taşıyor. Adreslenebilir RGB LED şerit başlıkları ve Aura Sync desteği de sistemlerini daha göz alıcı hale getirmek isteyenlere ekstra imkanlar sunuyor. 

ASUS, yeni anakart modellerini görücüye çıkardı

ASUS TUF Gaming B550‑Plus (Wi‑Fi)

ASUS TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi), 3. Nesil AMD Ryzen işlemcilerine hazır yüksek performanslı bir ATX anakart arayanlara mükemmel bir seçenek sunuyor. Modelde maksimum dayanıklılık için Digi+ VRM ve 8+2 DrMOS voltaj regülatör modülü, ProCool soketler ve askeri sınıf TUF bileşenleri bulunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi ise VRM ve çift M.2 yuvasına özel soğutma blokları, PCH için fansız bir soğutma bloğu ve Fan Xpert 4 aracından meydana geliyor.

TUF Gaming B550‑Plus (Wi-Fi), 64 Gbps’ye ulaşan PCIe 4.0 M.2 yuvası,USB 3.2 Gen 2 Type‑A ve USB Type‑C desteğiyle yeni nesil bağlantı seçenekleri sunuyor. Intel WiFi 6 ve 2.5 Gb Ethernet seçenekleri internet üzerinden son derece akıcı bir oyun deneyimi sağlarken TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojileri de bunu destekliyor. İki adet adreslenebilir RGB LED şerit başlığı ve Aura Sync desteği de sistemlerini daha göz alıcı hale getirmek isteyenlere ekstra imkanlar sunuyor.

DTS Custom özelliğine sahip Realtek S1200A codec,stereo hat çıkışı için 108 dB, hat girişi için ise 103 dB  sinyal gürültü oranı sağlıyor. TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) ayrıca oyun içinde net sesli iletişim için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon teknolojisine yer veriyor.

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