Asus, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı
Asus, yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün mevcut çoğu ASUS anakart modeline kurulabileceğini duyurdu. En son UEFI BIOS güncellemesini yapan veya mevcut UEFI BIOS’ta gerekli işlevi etkinleştiren kullanıcılar kurulum yapabiliyor.
Bu iki yöntemden birini uygulayan meraklı kullanıcılar yeni işletim sisteminin beta sürümünü deneyebiliyor, Windows ve PC deneyiminin geleceğini şimdiden görerek bu yılın sonunda sunulacak Windows 11’in tam sürümü hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Asus anakartlarının büyük bir çoğunluğu Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna ve çalışmasına izin veriyor. Aşağıdaki tabloda listelenen modellere sahip olan kullanıcılar en son UEFI BIOS güncellemesini indirip kurarak veya mevcut UEFI BIOS’taki gerekli işlevi etkinleştirerek yeni işletim sistemini kurabiliyorlar. Windows 11 kurulumu için UEFI BIOS güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için ASUS destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Intel platformu
AMD platformu
C621 Serisi
WRX80 Serisi
C422 Serisi
TRX40 Serisi
X299 Serisi
X570 Serisi
Z590 Serisi
B550 Serisi
Q570 Serisi
A520 Serisi
H570 Serisi
X470 Serisi
B560 Serisi
B450 Serisi
H510 Serisi
X399 Serisi
Z490 Serisi
X370 Serisi
Q470 Serisi
B350 Serisi
H470 Serisi
A320 Serisi
B460 Serisi
H410 Serisi
W480 Serisi
Z390 Serisi
Z370 Serisi
H370 Serisi
B365 Serisi
B360 Serisi
H310 Serisi
Q370 Serisi
C246 Serisi
Z270 Serisi*
H270 Serisi*
B250 Serisi*
Q270 Serisi*
Z170 Serisi*
H170 Serisi*
B150 Serisi*
H110 Serisi*
Q170 Serisi*
Uyarı: Windows 11 Insider Preview beta sürümünde bir yazılımdır.
Listede yer alan tüm anakart modelleri en yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna hazır olsa da kullanıcıların tüm beta sürümlerinde olduğu gibi bu yazılımın da henüz tamamlanmadığını dikkate alması gerekli. Bu yazılım henüz resmi donanım onaylarından geçmiş değil. Bu nedenle Windows 11 Insider Preview sürümüne geçişle karşılaşılabilecek tüm riskler kullanıcıya ait.