Asus, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı

Bu iki yöntemden birini uygulayan meraklı kullanıcılar yeni işletim sisteminin beta sürümünü deneyebiliyor, Windows ve PC deneyiminin geleceğini şimdiden görerek bu yılın sonunda sunulacak Windows 11’in tam sürümü hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Asus anakartlarının büyük bir çoğunluğu Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna ve çalışmasına izin veriyor. Aşağıdaki tabloda listelenen modellere sahip olan kullanıcılar en son UEFI BIOS güncellemesini indirip kurarak veya mevcut UEFI BIOS’taki gerekli işlevi etkinleştirerek yeni işletim sistemini kurabiliyorlar. Windows 11 kurulumu için UEFI BIOS güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için ASUS destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Intel platformu AMD platformu C621 Serisi WRX80 Serisi C422 Serisi TRX40 Serisi X299 Serisi X570 Serisi Z590 Serisi B550 Serisi Q570 Serisi A520 Serisi H570 Serisi X470 Serisi B560 Serisi B450 Serisi H510 Serisi X399 Serisi Z490 Serisi X370 Serisi Q470 Serisi B350 Serisi H470 Serisi A320 Serisi B460 Serisi H410 Serisi W480 Serisi Z390 Serisi Z370 Serisi H370 Serisi B365 Serisi B360 Serisi H310 Serisi Q370 Serisi C246 Serisi Z270 Serisi* H270 Serisi* B250 Serisi* Q270 Serisi* Z170 Serisi* H170 Serisi* B150 Serisi* H110 Serisi* Q170 Serisi*

Uyarı: Windows 11 Insider Preview beta sürümünde bir yazılımdır.



Listede yer alan tüm anakart modelleri en yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna hazır olsa da kullanıcıların tüm beta sürümlerinde olduğu gibi bu yazılımın da henüz tamamlanmadığını dikkate alması gerekli. Bu yazılım henüz resmi donanım onaylarından geçmiş değil. Bu nedenle Windows 11 Insider Preview sürümüne geçişle karşılaşılabilecek tüm riskler kullanıcıya ait.