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HaberlerTeknoloji HaberleriAsus, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı
GeriTeknoloji Asus, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı
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Teknoloji
Haber Giriş: 07.08.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Asus, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı

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Asus, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı

Asus, yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün mevcut çoğu ASUS anakart modeline kurulabileceğini duyurdu. En son UEFI BIOS güncellemesini yapan veya mevcut UEFI BIOS’ta gerekli işlevi etkinleştiren kullanıcılar kurulum yapabiliyor.

Bu iki yöntemden birini uygulayan meraklı kullanıcılar yeni işletim sisteminin beta sürümünü deneyebiliyor, Windows ve PC deneyiminin geleceğini şimdiden görerek bu yılın sonunda sunulacak Windows 11’in tam sürümü hakkında bilgi sahibi olabiliyor. 

Asus anakartlarının büyük bir çoğunluğu Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna ve çalışmasına izin veriyor. Aşağıdaki tabloda listelenen modellere sahip olan kullanıcılar en son UEFI BIOS güncellemesini indirip kurarak veya mevcut UEFI BIOS’taki gerekli işlevi etkinleştirerek yeni işletim sistemini kurabiliyorlar. Windows 11 kurulumu için UEFI BIOS güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için ASUS destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Intel platformu

AMD platformu

C621 Serisi

WRX80 Serisi

C422 Serisi

TRX40 Serisi

X299 Serisi

X570 Serisi

Z590 Serisi

B550 Serisi

Q570 Serisi

A520 Serisi

H570 Serisi

X470 Serisi

B560 Serisi

B450 Serisi

H510 Serisi

X399 Serisi

Z490 Serisi

X370 Serisi

Q470 Serisi

B350 Serisi

H470 Serisi

A320 Serisi

B460 Serisi

 

H410 Serisi

 

W480 Serisi

 

Z390 Serisi

 

Z370 Serisi

 

H370 Serisi

 

B365 Serisi

 

B360 Serisi

 

H310 Serisi

 

Q370 Serisi

 

C246 Serisi

 

Z270 Serisi*

 

H270 Serisi*

 

B250 Serisi*

 

Q270 Serisi*

 

Z170 Serisi*

 

H170 Serisi*

 

B150 Serisi*

 

H110 Serisi*

 

Q170 Serisi*

Uyarı: Windows 11 Insider Preview beta sürümünde bir yazılımdır.

Listede yer alan tüm anakart modelleri en yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna hazır olsa da kullanıcıların tüm beta sürümlerinde olduğu gibi bu yazılımın da henüz tamamlanmadığını dikkate alması gerekli. Bu yazılım henüz resmi donanım onaylarından geçmiş değil. Bu nedenle Windows 11 Insider Preview sürümüne geçişle karşılaşılabilecek tüm riskler kullanıcıya ait. 

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