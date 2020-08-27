ASUS, TUF Gaming serisi güç kaynaklarını duyurdu

TUF Gaming güç kaynaklarında askeri gereksinimleri karşılayan kapasitörler ve bobinler yer alıyor. Bu bileşenlerin üretimde daha az hata payına yer vermesi ve daha geniş sıcaklık aralığında çalışabilmesi sayesinde, güç kaynakları zorlu koşullarda çalışabiliyor. Koruyucu kaplamaya sahip PCB; toz, kir ve nem nedeniyle kısa devre olmasını önlüyor.

Güç kaynaklarının uzun ömürlü olması için bileşenlerin serin tutulması çok önemli. Bu nedenle ASUS TUF serisi güç kaynaklarında, kaymalı yataklı tasarımlara kıyasla iki kat daha uzun ömürlü çift rulmanlı fanlar kullanılıyor.

TUF Gaming güç kaynaklarındaki bileşenler ROG ekran kartları için tasarlanan Eksen Teknolojili fanlarla destekleniyor. Bu fan tasarımında daha uzun kanatlara yer verebilen küçük bir yuva ve aşağı yönlü hava basıncını artıran bir bariyer halkası bulunuyor. TUF Gaming serisi güç kaynakları bu tasarımı 135 mm’ye uygulayarak düşük RPM ile daha az gürültü çıkarıp bileşenleri serin tutuyor.

Güç kaynaklarında ayrıca 0 dB teknolojisinden yararlanılıyor. Yerleşik kontrolcü, termal tasarım gücü (TDP) %30’un altına indiğinde fanları durdurarak kullanıcıların sessizlik içinde oyun oynamasını sağlıyor. TDP %30’un üzerine çıktığında fan otomatik olarak çalışmaya başlıyor.