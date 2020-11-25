Asus, RX Optik Mekanik anahtarlı klavyesini duyurdu

ROG Strix Scope RX’te kullanılan ROG RX Red Optik Mekanik Klavye Anahtarları, her tuşu çevreleyen yerleşik RGB LED’lerle donatılmış içi boş kare sap tasarımına sahip ilk anahtar olma özelliğini taşıyor. Bu eşsiz tasarım, dalgalanma gecikmesini neredeyse sıfıra indirerek tuşa basıldığı anda tepki alınmasını sağlıyor.

Strix Scope RX’in geliştirilme sürecinde FPS oyuncularının oyun stilini inceleyen ROG Ar-Ge ekibi, normalden iki kat daha geniş bir Ctrl tuşu tasarladı.

İkonik figürlü Gizlilik tuşu anında tüm uygulamaları gizleyip sesi kısarak gizlilik sunuyor. Ardından tek dokunuşla tüm uygulamalar ve sesler eski haline döndürülebiliyor.

ROG Strix Scope RX’te ayrıca, üst sırada yer alan tuşların medya ve fonksiyon (Fn) işlevleri arasında geçiş yapmayı sağlayan Hızlı Geçiş anahtarı bulunuyor. Bu tuş, oyun ile günlük kullanım arasında değişimi kolaylaştırıyor. Bunlara ek olarak klavyede, mouse veya flash sürücü bağlamak ya da mobil cihazları şarj etmek için USB 2.0 geçiş özelliği de bulunuyor.

Ürün, IP56 derecesinde toza ve suya dayanıklılık sunuyor. Klavye, kazara sıvı dökülmesinden ve tozdan bu şekilde korunuyor.











