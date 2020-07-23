Asus ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü tanıtıldı

144Hz’e kadar tazeleme oranı ve 1080p çözünürlük sunan, dahili bataryaya sahip, 15,6 inç’lik, taşınabilir oyuncu monitörü ROG Strix XG16, iki adet USB-C yuvası ve bir adet Micro HDMI girişiyle, esnek bağlantı seçeneklerine ve oyun sırasında şarj olma yeteneğine sahip.



Arkasında yer alan kullanıcı dostu stant, 70°’ye kadar açılabiliyor ve monitörün düz bir yüzeyde yatay veya dikey şekilde konumlandırılabilmesini sağlıyor. Monitör yüksek kaliteli renkler ve parlaklık sunarken, IPS paneli sayesinde geniş görüş açılarına da imkân tanıyor.



Aynı zamanda ROG Tripod’la da uyumlu olan ROG Strix XG16, dizüstü bilgisayar üzerine konumlandırılarak, çift ekranlı kullanım senaryolarına imkân tanıyor.



