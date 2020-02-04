Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition tanıtıldı

Auto-Extreme teknolojisi, endüstride yeni standartlar belirleyen ve tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci. Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

Yüksek Performanslı Tasarım

ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition, geliştirilmiş termal performans için 2.7” genişliğinde büyük bir soğutucuya sahip. Ayrıca, bu grafik kartı için özel olarak beyaz renkte üretilen bir Axial-tech fanlar, tüm kanat dizisi boyunca havayı verimli bir şekilde yapraklara iletiyor. Ekran kartının gelişmiş soğutma çözümü, sıcaklık değerlerini sabit tutarak stabil bir performans sunuyor ve NVIDIA’nın en üst düzey GPU'sunun daha yüksek frekans değerlerine ulaşabilmesini sağlıyor.

ASUS Aura Sync

ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition'ın mat beyaz yüzeyi, kasadaki RGB ortam aydınlatmasının rengiyle buluştuğunda parıldıyor. Kartın ön kasası ve arka plakası üzerindeki RGB aydınlatmalar, ASUS Aura Sync yazılımı sayesinde kolaylıkla kişiselleştirilebiliyor. Aydınlatma, çok sayıda desen ve statik renk seçeneğine ek olarak, müzikle senkronize edilebiliyor veya sıcaklığa göre renk değiştirebiliyor.