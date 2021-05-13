Asus ROG serisinin yeni modelleri tanıtıldı

ROG Zephyrus S17

ROG Zephyrus S17; etkin soğutma sağlayan, kapağı açıldığında otomatik olarak yukarı doğru kalkan, optik ve mekanik klavyeli bir dizüstü oyun bilgisayarı. Zephyrus S17, çok ince bir gövdeye sahip. Kompakt cihaz, kolayca taşınabiliyor. Performans artışıyla 90W'a kadar güç kullanabilen 11. Nesil Intel Core i9-11900H CPU ve Dynamic Boost ile 140W'a ulaşan NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU sunan Zephyrus S17, ROG Akıllı Soğutma teknolojileriyle dikkat çekiyor. AAS Plus soğutma sistemi, klavyeyi 5° açıyla kaldırarak, yeni Arc Flow fanlarının soğuk havayı dizüstü bilgisayara sessizce çekmesini sağlayan geniş havalandırma deliklerine sahip.



CPU üzerindeki sıvı metal termal alaşım ile uyumlu bu geliştirmeler, kullanıcıların ısınma sorunu yaşamadan klavyede ellerini gezdirebilecekleri kadar soğuk bir makine sağlıyor.

ROG Zephyrus S17, geniş 17 inç ekranı ve iki panel seçeneğiyle geliyor. Laptop, daha yüksek kare hızları için Gelişmiş Optimus ve G-SYNC özellikli bir WQHD ekran veya daha fazla ayrıntı ve Adaptive-Sync içeren 4K ekran seçeneğine sahip. Cihaz, üç sürücülü HyperDrive Ultimate SSD RAID dizisi içeren depolama seçenekleriyle oyunlara ve diğer tüm dosyalara daha hızlı erişim imkanı da sunuyor.

ROG Zephyrus M16

ROG Zephyrus M16, ince bir kasanın içinde, 16 inç ekran ve yeni nesil Intel işlemciye sahip bir dizüstü oyun bilgisayarı. Laptop, 16 inç ekran, WQHD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync sunuyor. 16:10 en boy oranıyla büyük bir ekrana sahip olan ürün, DCI-P3 renk gamının %100'ünde PANTONE onaylı renkler ve Dolby Vision desteği ile öne çıkıyor. Zephyrus M16, 19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg hafifliğinde...

ROG Zephyrus M16, Dolby Atmos teknolojisi ile geliştirilmiş ikili woofer'lara sahip altı hoparlörlü sistem kullanıyor. 3D mikrofon dizisi ile birlikte sahip olduğu iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özelliği ise, arka plan gürültüsünü yapay zekayla etkileşim içinde ortadan kaldırıyor. Zephyrus M16’da yeni GeForce RTX 3050 Ti Mobil GPU da mevcut.