Asus, Intel Select Solutions desteği sunmaya başladı

Windows Server Hiper-Bütünleşik Mimari (HCI) çözümü tercihini kolaylaştıran bu yenilik, verimi ve performansı da artırıyor. Geliştiriciler Azure Stack ile bildikleri Azure araç kitini kullanarak uygulama yapabiliyor ve ofis içi kurulum ile bulut esnekliği arasında denge kurabiliyor. Ayrıca Intel Optane kalıcı bellek teknolojisi desteğine sahip olan RS720-E9-RS24-E, uygun maliyetli ve yüksek kapasiteli depolama ile veri sürekliliğini bir arada sunuyor.

Microsoft Azure Stack HCI için Intel Select Solution

Intel Select Solution onaylı ürünler bilgi işlem, depolama ve ağ bağlantısı alanlarında belirli iş yükleri için uygun donanım ve yazılım gruplarından meydana geliyor. Azure Stack HCI, geleneksel SAN veya NAS sistemlerinin maliyetinin yalnızca bir kısmına, neredeyse kesintisiz hizmet veren ve ölçeklenebilir yapıda yazılım tanımlı depolama imkanı sunmak için endüstri standardı sunucular ile yerel sürücüleri birlikte kullanıyor. Bütünleşik veya Hiper-Bütünleşik mimari temin ve kurulum süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ön bellek, depolama düzeyleri ve silme kodu gibi özellikleri en yeni donanımlar ve Intel Optane kalıcı belleklerle bir araya getirerek en uygun performansı ve donanım yazılım entegrasyonunu sunuyor. Kurumsal şirketler Azure Stack HCI ile sanal masaüstü yedeklemeleri ve kurtarma işlemleri için Azure Hybrid kaynaklarından yararlanabiliyor ve Windows Admin Center (WAC) web arayüzüyle Azure Stack HCI kümelerine sunucu ekleyebiliyor, bunları yönetebiliyor, takip edebiliyor ve taşıyabiliyor.

RS720-E9-RS24-E raf tipi sunucu

Intel, ek yapılandırmalı ASUS RS720-E9-RS24-E modelinin zorlu bulut uygulamalarında yüksek performans ve düşük gecikme süresi sunduğunu onayladı. Gücünü en yeni Intel Xeon Scalable işlemcilerden alan RS720-E9-RS24-E, birden fazla iş yükü için kolayca ölçeklendirilebilecek şekilde tasarlandı. Model ayrıca 24 adet SATA/SAS SSD, çift PCIe veya SATA M.2, 8 adet PCIe Gen3 x16 yuvası ve çalışırken değiştirilebilen dört adet 2,5 inç NVMe SSD için CPU üzerinde Intel Virtual RAID (Intel VROC) özellikli girişten girişe OCuLink tasarımı gibi çeşitli arayüz türleriyle esnek depolama yapılandırmalarına olanak veriyor. RS720-E9-RS24-E, Intel Optane kalıcı belleklerle çığır açan performans ortaya koyuyor. SSD ile kurulmuş aynı yapılandırmaya kıyasla, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısında %88’in üzerinde avantaj elde ediliyor.

Microsoft Azure Stack HCI için ASUS RS720-E9-RS24-E modelini tercih eden BT yöneticileri, Azure Stack tasarımı uygulanması için gereken onay sürecini düşürebiliyor ve Hiper-Bütünleşik Mimari’den yararlanarak gelecekte de kolay kurulum imkanı elde ediyor.