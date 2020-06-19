Asus ile Light Illusion arasında iş birliği

En yeni ASUS ProArt PA32UCX, PA32UCX-P ve PA27UCX monitörler, Light Illusion ColourSpace CMS ile SDR ve HDR kalibrasyonuna destek veren ilk modeller olacak. Ürünler bu sayede Rec. 709, DCI-P3, DCI P3 D65 ve Rec. 2020 renk alanlarının yanı sıra HDR donanım tabanlı kalibrasyon için ST2084 ve HLG gibi birden fazla HDR biçimine destek verecek. Profesyonel medya sektöründe monitörün kalibrasyonu ve renk yönetimi için kullanılan ColourSpace CMS; Colorimetry Research, X-Rite, Datacolor ve Klein gibi önde gelen kalibrasyon cihazlarıyla uyumlu.

ProArt monitörler yüksek renk performansına ihtiyaç duyan içerik üreticiler için geliştiriliyor. Genel SDR kalibrasyonu fotoğraf düzenleme, grafik tasarım ve SDR video düzenleme için gerekiyor. Post prodüksiyonda çalışan video profesyonelleri için ise gelişmiş HDR kalibrasyonu olağanüstü renk doğruluğu ve parlaklık elde etmek için büyük önem taşıyor.

“ColourSpace CMS’in görsel olarak en etkileyici özelliği, renk doğruluğunu kullanıcıya gösterme şekli.” diyen Light Illusion CEO’su Steve Shaw, sözlerine şöyle devam etti: “Herhangi bir monitörün tüm doğruluk düzeyi yeni üç boyutlu, tamamen etkileşimli, boyutu değiştirilebilen ve renk kodlu grafiklerle hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebiliyor. Karmaşık renk verileri Hata Teğet çizgileri ve renk kodlu ölçüm noktaları gibi RGB Renk Alanı grafikleri ve 3D DIE ile net bir şekilde analiz edilebiliyor.”