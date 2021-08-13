Asus ile Alan Walker işbirliğine gitti

Asus, önemli bir iş birliğine imza attı. ROG serisinin üyesi Zephyrus G14, ünlü müzik yapımcısı Alan Walker’ın stili ve yaşam tarzından esinlenerek yeniden tasarlandı. Sınırlı sayıda üretilen ve belirli ülkelerde satışa sunulacak Zephyrus G14 AW SE isimli cihaz Alan Walker öncülüğünde kendisine ait resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak tanıtıldı.



Alan Walker’ın dokunuşlarıyla Zephyrus G14 AW SE, siyah ve mavinin birleşiminden oluşan özel rengiyle dikkat çekiyor. Açılışında Alan Walker animasyonuyla karşılayan cihaz, özelleştirilmiş klavye tuşlarına ve en yeni touchpad'e sahip. Cihazın kapağı ise Anime Matrix teknolojisiyle özelleştirilebilen Alan Walker logolu bir LED ve ROG x Alan Walker sloganlı yansıtıcı kemerlerle donatılmış. Kapakta yer alan Alan Walker imzalı plaka ise Alan Walker ile özdeşleşen mavinin tonlarıyla şık bir görüntü sunuyor.



1,7 kg ağırlığında olan cihaz, birinci sınıf hafif magnezyum alaşımlı kasası ve sahip olduğu AMD Ryzen R9-5900HS CPU ve son nesil GPU ile oyunlarda kendini gösteriyor. 2560x1440 piksel çözünürlüğünde görüntü sunan ve sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan cihaz sadece oyuncular için değil, fotoğraf,müzik ve görsel tasarım işleriyle uğraşan kullanıcıların da ihtiyaçlarına yanıt veriyor.