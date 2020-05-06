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Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:10,Son Güncelleme:

ASUS, garanti süresini beş yıla yükseltiyor

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ASUS, garanti süresini beş yıla yükseltiyor
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ASUS, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde satın alınan ve daha önce kaydedilen ProArt PA ve PQ monitörlerin beş yıllık garanti kapsamına alındığını duyurdu.

İş akışları için ekranlarına son derece bağımlı olan modern dijital tasarımcılar için ProArt monitör modellerinin üç yıl garanti süresi, bu temel aracın uzun süre yüksek performansla çalışacağını ifade ediyordu. Ancak ASUS bu desteği ProArt PA ve PQ serisi modellerinde bir adım daha ileriye taşıyor. 5 Mayıs 2020 tarihinden itibarıyla, EMEA bölgesinde bir ProArt PA veya PQ serisi monitör satın alan ve kaydedenler iki yıl ek garanti imkanına kavuşacak.

Toplamda beş yıla çıkacak olan garanti süresi sayesinde kullanıcıların ekipmanlarına duydukları güven daha da artacak. 1 Ocak 2020’den sonra ProArt Display PA veya PQ modellerinden satın alan kullanıcılar ise kayıt yaptırarak iki yıllık garanti artışı avantajından faydalanabilecek.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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