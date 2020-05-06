ASUS, garanti süresini beş yıla yükseltiyor

İş akışları için ekranlarına son derece bağımlı olan modern dijital tasarımcılar için ProArt monitör modellerinin üç yıl garanti süresi, bu temel aracın uzun süre yüksek performansla çalışacağını ifade ediyordu. Ancak ASUS bu desteği ProArt PA ve PQ serisi modellerinde bir adım daha ileriye taşıyor. 5 Mayıs 2020 tarihinden itibarıyla, EMEA bölgesinde bir ProArt PA veya PQ serisi monitör satın alan ve kaydedenler iki yıl ek garanti imkanına kavuşacak.



Toplamda beş yıla çıkacak olan garanti süresi sayesinde kullanıcıların ekipmanlarına duydukları güven daha da artacak. 1 Ocak 2020’den sonra ProArt Display PA veya PQ modellerinden satın alan kullanıcılar ise kayıt yaptırarak iki yıllık garanti artışı avantajından faydalanabilecek.



