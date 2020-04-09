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Teknoloji
Haber Giriş: 09.04.2020 - 08:20,Son Güncelleme:/

ASUS ekran kartlarına VBIOS güncellemesi geldi

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ASUS ekran kartlarına VBIOS güncellemesi geldi
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ASUS, ROG Strix RX 5600 XT OC Edition ve TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO OC Edition ekran kartlarının GDDR6 bellek frekansını 14 Gbps’ye yükselten yeni VBIOS güncellemesini duyurdu.

Ocak 2020'de, AMD'nin Radeon RX 5600 XT GPU için revize edilmiş GPU saat frekansını uygulamak için yeni güncellemeler her iki model için de yayınlanmış, ancak bellek frekansları için daha kesin bir doğrulama süreci gözetilerek orijinal 12 Gbps bellek hızları korunmuştu. ASUS mühendisleri, yoğun test süreçlerinin ardından her iki kartta da kullanılan Radeon RX 5600 XT GPU ve GDDR6 belleklerin oyunlarda ve uygulamalarda kararlı performanslarını korurken, AMD'nin yeni gelişmiş frekans seviyelerinde rahatlıkla çalışabildiğine emin oldular. 

GPU ve GDDR6 bellek frekansları artırılmış yeni VBIOS güncellemeleri artık ROG Strix ve TUF Gaming X3 ürün destek sayfalarından indirilebiliyor. Güncelleme işlemini basitleştirmek için her VBIOS güncellemesi, doğrudan işletim sisteminden çalıştırılabilen Windows tabanlı bir yardımcı programla birlikte geliyor.

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