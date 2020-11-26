Asus, Chromebox 4’ü tanıttı: İşte öne çıkan özellikleri

Ürün, 16 GB’a kadar DDR4-2666 belleğe ve 256 GB’a kadar M.2 SSD depolamaya sahip. Cihazdaki çok yönlü USB-C 3.2 Gen 1 yuvası yüksek hızlı veri aktarımı, güç dağıtımı ve DisplayPort işlevi görüyor. Ürün aynı anda üç adet 4K ekrana destek veriyor. Intel WiFi 6 bağlantısıyla dikkat çeken cihazda USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktaları da hızlı veri aktarımı sağlıyor.

Chromebox 4, yerleşik Google Play desteği sayesinde geniş Android uygulama ve içerik seçeneklerine erişim imkanı veriyor. Bu seçeneklere ulaşabilen kullanıcılar istedikleri uygulamaları bulup bunları bir mini PC’nin gücüyle çalıştırabiliyor.

Otomatik güncellenen ürün, virüslere, zararlı yazılımlara ve diğer güvenlik sorunlarına karşı koruma sunuyor. Ayrıca yeni tasarlanan kilitli VESA montaj parçası da yüzeylere güvenli bir şekilde oturarak cihazın düşmesine veya çalınmasına karşı güvenlik sağlıyor.



