Asus, BIOS güncellemelerini ve yeni anakartlarını tanıttı

En yeni X570 ve B550 anakartlara ek olarak tüm ASUS 500 serisi anakartlar (X570, B550 ve A520), AMD Ryzen Zen 3 mimarili işlemcileri destekliyor.

ROG Crosshair VIII Dark Hero

AMD X570 platformu, yeni grafik kartları ve SSD’ler için hazır olan PCI Express 4.0 bağlantısı barındırıyor. Yonga setinin yüksek bant genişliği, kararlı bir performans sunması için güçlü bir soğutma çözümünü gerektiriyor. Bu da genellikle ısı bloğuna gerektiği zaman dönen bir fan eklemekle çözülüyor. ROG Crosshair VIII Dark Hero, yonga seti bölgesinden PCIe yuvalarının arasına uzanan, tamamen pasif bir soğutma tasarımına sahip ilk ASUS X570 anakart olarak göze çarpıyor. Ek yüzey alanı, anakart yük altındayken de sıcaklıkları kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor ve PC sistemlerine güçlü bir altyapı sağlıyor.

Kart üzerindeki güç aktarımı da yeni nesil AMD işlemcileri verimli olarak beslemek için iyileştirildi. Anakart üzerindeki VRM yapısı, takım halinde bir topolojiyle birlikte çoklu çekirdekli işlemcilerin yük durumları arasındaki geçiş tarafından oluşan yük değişkenlerine özellikle uyacak biçimde düzenlenen 16 TI (90 amper) güç aşamalarını barındırıyor.

İsminden de anlaşılacağı gibi Crosshair VIII Dark Hero, ilk nesil ROG X570 kartlara göre daha gizemli bir görünüme sahip. Gizemli siyah görünümü, yonga seti ısı bloğu ve I/O korumasında yer alan Aura RGB LED aydınlatmayla kışkırtıcı bir karşıtlık oluşturuyor. Orta bölüme yerleştirilmiş Dark Hero isim plakası da karta farklı bir estetik katıyor. İki ana PCIe 4.0 x16 yuvası, üst düzey ağır grafik kartlarını desteklemek için SafeSlot tasarımıyla güçlendirilmesiyle dikkat çekiyor. Hemen yanında bulunan iki PCIe 4.0 x4 M.2 yuvası da en hızlı NVMe SSD’leri destekliyor.

Arka panel en güncel sistemler için yeterli altyapı sunuyor. Yedi adet Tip-A ve bir adet USB Tip-C USB 3.2 Gen 2 arabirimi sayesinde yüksek hızlı çevre birimleri desteklenirken, Intel WiFi 6 AX200 adaptörü, 2.5G ve Gigabit Ethernet girişleri de oyun için en hızlı bağlantıları sağlıyor. Ses tarafında ise ön panel için ESS ES9023 DAC ile eşleştirilmiş SupremeFX S1220 görev alıyor. Böylece keskin ve net çıkışı hem oyun hem de müzik için stereo ve surround ses sağlıyor. Anakartta aynı zamanda en yeni kasalara yönelik ön panel için USB 3.2 Gen 2 çıkışı da bulunuyor.

Crosshair VIII Dark Hero, hız aşırtmacılara yönelik bir grup özellik de barındırıyor. CMOS ayarlarını temizle ve I/O kalkanında yer alan BIOS FlashBack özelliğin sayesinde kullanıcılara sistemleri üzerinde tam kontrol sunuyor.

TUF Gaming X570-Pro (Wi-Fi)

TUF Gaming X570-Pro (WiFi) anakartın barındırdığı gelişmiş güç çözümü, içerisinde 12+2 DrMOS güç aşamaları, altı katmanlı PCB, ProCool soketler, askeri sınıf TUF bileşenler ve dayanıklılığı garantilemek için Digi+ VRM barındırıyor. Yonga seti, VRM ve M.2 yuvası için özel ısı bloklarıyla birlikte hibrit fan çıkışları ve Fan Xpert 4 yazılımıyla birlikte kapsamlı soğutma özellikleri sunuyor.

Kapsamlı bağlantı seçenekleri, çift PCI Express 4.0 M.2 yuvası ve USB 3.2 Gen 2 Tip-C (1 x arka, 1 x ön) ve Tip-A yuvalarıyla sağlanıyor. Oyunlarda sonuna kadar performans alabilmek için anakart, dahili Intel 2.5G Ethernet, Intel WiFi 6, Bluetooth 5.1 ile ek hız kazandırmak amaçlı TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojine sahip.

Realtek S1200A kodekle birlikte stereo hat çıkışı için 108dB, hat girişi için de 103dB sinyal-gürültü oranına sahip saf ses sağlanıyor. Buna ek olarak dahili AI Gürültü Engelleyici Mikrofon ise kristal netliğinde oyun içi sesli iletişim sunuyor.

ROG Strix B550-XE Gaming WiFi

B550 anakart serisinin yeni amiral gemisi olan ROG Strix B550-XE Gaming, 16 tümleşik TI 90 amper güç aşaması sayesinde (ROG Crosshair VIII Dark Hero’da olduğu gibi) günümüz ve gelecek nesildeki AMD Zen 3 mimarili işlemcilerine destek veriyor.

Strix B550-XE Gaming, aktif olarak soğutulan VRM ısı bloklarına bağlı ısı borusu ve entegre bir alüminyum I/O kalkanına ek olarak, ısı aktarımını iyileştiren bir termal ped kullanıyor ve kapsamlı bir soğutma sağlıyor. Çift M.2 yuvası için özel pasif ısı bloklarının yanı sıra, üstünü tamamen kapatan bir ısı bloğu ve dahili fana sahip bir Hyper M.2 x16 Gen 4 kartı da anakartla birlikte geliyor.

Bunların yanında Strix B550-XE Gaming, 2.5G Intel Ethernet, Intel WiFi 6 AX200, altı adet M.2 yuvası (dördü Hyper M.2 x16 kartında) ve BIOS FlashBack özelliğine sahip.

AMD Ryzen Zen 3’e hazır

Tüm ASUS 500 serisi anakartlar (X570, B550 ve A520), AMD Ryzen Zen 3 işlemciler için iyileştirildi ve tam destek için hazır.

Zen 3 işlemcileri destekleyen ASUS 500 serisi anakartlar: