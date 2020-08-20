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Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Asus, A520 serisi anakartlarını tanıttı

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Asus, A520 serisi anakartlarını tanıttı
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ASUS, TUF Gaming, Prime ve Pro serilerinin A520 yonga setli anakart modellerini duyurdu. A320 yonga setinin devamı niteliğindeki AMD A520 yonga seti, 32 MB BIOS flash ROM ile birlikte geliyor. Bu anakartlar, yakın gelecekte piyasaya çıkacak AMD Ryzen Zen 3 mimarisine sahip CPU ve APU’ları da destekliyor.

AMD APU modelleriyle kullanılabilen ASUS A520 anakartlar, uygun bütçeli oyun sistemleri veya iş istasyonları kurmak için tasarlandı. Anakartlar, kendi bilgisayarını toplamak isteyen kullanıcılar ve KOBİ’ler için uygun olabilecek özellikler sunuyor.

Şirket ayrıca Ar-Ge ekibinin dünya bellek frekansı rekorunu kırdığını da duyurdu. Ekip, ROG Strix B550-I Gaming anakart ile birlikte AMD Ryzen 4700GE işlemci ve Crucial Ballistix MAX bellek kullanarak DDR4-6666 frekansına ulaştı.

Tüm bunlara ek olarak, AM-4 tabanlı A520, X570 ve B550 serisi anakartların tümü için BIOS güncellemeleri yayınlandı. En son BIOS sürümünde, gelecek işlemci modelleriyle uyumluluk için gerekli olan AGESA combo V2 PI 1.0.8.0 güncellemesi yer alıyor. 

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