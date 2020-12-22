Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen GUHEMin Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Youtube kanalından her hafta Cumartesi günü yayınlanan Tek Çare Uzay programında merkez hakkında bilgiler aktardı. Mirahmetoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın 2013’te ortaya koyduğu vizyonla GUHEM’in hayata geçirildiğini ifade ederek, merkezde 15 farklı temada 160’a yakın düzenek olduğunu dile getirdi. Mirahmetoğlu, salgının etkisinin azaltmasıyla birlikte GUHEMin önümüzdeki dönemde ziyaretçilerini ağırlayacağını söyledi.



ASTRONOTLAR NE YER, NE İÇER, NASIL UYUR?



Halit Mirahmetoğlu, GUHEMde ay üzerinde yürümenin birebir yapılabileceği bir simülatörün yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: Havacılık ve uzayla ilgili her türlü faaliyet, bu merkezde bulunuyor. Buraya gelen bir çocuğumuz ve gencimiz günlerce zaman geçirebilir. 13 bin metrekarelik bir alana sahip merkez, 2 kattan oluşuyor. İlk kat, havacılık üzerine kurulu. Buradaki simülatörlerde birebir uçak kullanma deneyimi edinilebilecek. Tamamen hareketli bir sivil uçağın nasıl kullanılabileceğini öğretiyoruz. İkinci katta uzay teması işleniyor. Çok özel bir asansörümüz var. Asansörde geri sayım yapılıyor ve fırlatma simüle ediliyor. İkinci katta Uluslararası Uzay İstasyonu sizi karşılıyor. Bu bölümde astronotlar ne içer, ne yer, nasıl uyur, uzayda spor nasıl yapılır? Bunları da bu bölümde ziyaretçilerimize anlatacağız. Hedefimiz GUHEM ile ulusal ve uluslararası birçok etkinliği Bursaya kazandırmak. GUHEMin bir marka haline gelmesini istiyoruz.



GUHEMDEN ETKİLENMEMEK İMKANSIZ



NASAda görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, GUHEM gibi bir merkezin Türkiyede hayata geçmesinin çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, Bu merkezden etkilenmemek imkansız. Sadece Bursa değil, Türkiyeden çocuklarımız ve gençlerimiz burayı ziyaret etmeli. Aileler de burayı incelemeli. Çünkü çocuklar, her ne kadar uzay ve havacılıkla büyüse de üniversite sınavından sonra bölüm seçimi zamanı geldiğinde ailenin etkisinde kalıp başka meslekleri tercih edebiliyor. Aileler, uzay ve havacılıkla ilgili fazla bir şey bilmediği için gençleri doğru yönlendiremiyor. GUHEMin sunumundan çok etkilendim. Bizim şu anda ABDde yaşadığımız uygulamaları bizzat orada yaşayabilirsiniz. Harika bir iş çıkarılmış. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. ifadelerini kullandı.



FARKLI DENEYİM ALANLARI MEVCUT



Damla Pekgöz ise Tek Çare Uzay programının bir bölümünü GUHEMde yapmak istediklerini dile getirerek, GUHEM beni oldukça etkiledi. Burada farklı farklı deneyim alanlarının olduğunu öğrendik. Çok heyecanlandım. Bu merkezin çocuklara ve gençlere yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. şeklinde konuştu.



