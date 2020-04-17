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GeriTeknoloji Astronot Paolo Nespoli: Bakış açımı değiştirerek akıl sağlığımı korudum
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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:06,Son Güncelleme:

Astronot Paolo Nespoli: Bakış açımı değiştirerek akıl sağlığımı korudum

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Astronot Paolo Nespoli: Bakış açımı değiştirerek akıl sağlığımı korudum
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Paolo Nespoli, uzun süreliğine uzay görevine giden en yaşlı astronot. Nespoli, 3 kez uzaya çıktı, toplamda 313 gün kaldı.

BBC Türkçe'ye karantina tavsiyeleri veren İtalyan astronot, uzay aracının içerisinde güvende olduğunu düşünerek ruh sağlığını koruduğunu söylüyor, "Dışarıda olsaydım, ölürdüm" diyor.

Bir rutin oluşturmanın önemini vurgulayan Nespoli, NASA'nın ufak bir alanda çok sayıda insanın etkili bir şekilde çalışması ve iletişim kurması için önerilerini de anlattı. 

Uzaya ikinci yolculuğu sırasında annesini kaybeden astronot, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sevdiklerinin cenazelerine katılamayanlara da acılarını hafifletmek için tavsiyeler verdi.

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