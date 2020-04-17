Astronot Paolo Nespoli: Bakış açımı değiştirerek akıl sağlığımı korudum

BBC Türkçe'ye karantina tavsiyeleri veren İtalyan astronot, uzay aracının içerisinde güvende olduğunu düşünerek ruh sağlığını koruduğunu söylüyor, "Dışarıda olsaydım, ölürdüm" diyor.

Bir rutin oluşturmanın önemini vurgulayan Nespoli, NASA'nın ufak bir alanda çok sayıda insanın etkili bir şekilde çalışması ve iletişim kurması için önerilerini de anlattı.

Uzaya ikinci yolculuğu sırasında annesini kaybeden astronot, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sevdiklerinin cenazelerine katılamayanlara da acılarını hafifletmek için tavsiyeler verdi.