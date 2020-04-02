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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Astronot olmak için NASA'ya 12 binden fazla kişi başvurdu

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Astronot olmak için NASA'ya 12 binden fazla kişi başvurdu
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın yeni Artemis programı çerçevesinde, astronot olmak için 12 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada 2024'e kadar yapılması planlanan insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis'e, 12 binden fazla kişinin başvurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Artemis programıyla yeni bir uzay keşif çağına girdik. Amerikalıların bize katılmak için başvurduklarını görmek, bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

2 Mart'ta başlayan Artemis programı başvuruları 31 Mart'ta sona ermişti. Yeni astronot adaylarının 2021'in yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

NASA, 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilmek üzere 350 kişi seçmişti.

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