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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:39 | Son Güncelleme:

Astronomi Günü'nün ikincisi 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek

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Astronomi Günü'nün ikincisi 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek
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Astronomiye ilgi duyan kitleleri, merak ettikleri konularla ilgili bilgilendirmek için her yıl iki kez düzenlenen Astronomi Günü'nün ikincisi 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

1973 yılından bu yana her yıl ilkbaharda 15 Nisan - 15 Mayıs, sonbaharda ise 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında Ayın ilkdördün evresine denk gelen hafta sonu yapılan Astronomi Günü'nün sonbahar etkinlikleri bu yıl 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Astronomi meraklıları gün boyunca gerçekleşecek online etkinliklerde konunun uzmanlarıyla buluşacak.

Yılda iki kez düzenlenen Astronomi Gününün amacına dair bilgi veren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer, Biri ilkbahar diğeri sonbahar aylarında yapılan bu etkinliklerin amacı astronomiye meraklı kitleleri teleskopla buluşturmak ve popüler düzeyde astronomi konularında yetkili kişilerden bilgiler alarak farkındalık yaratmak. Astronomi Günleri özellikle Ayın güzel görüntü verdiği ilkdördün evresine uygun olacak şekilde Cumartesi günlerine denk getiriliyor. 26 Eylül tarihi de Ay gözlemine en uygun tarihlerden biri ve Uluslararası Ay Gözlem Günü olarak da kabul ediliyor diye konuştu.

ETKİNLİKLER, BU YIL ONLİNE YAPILACAK

Bu yılki etkinlilerin pandemi nedeniyle online platformlara taşındığını dile getiren Prof. Dr. Koçer, şu sözleri kaydetti:

"26 Eylül Cumartesi günü, 20.30 - 22.00 saatleri arasında yayında olacağız. Farklı şehirlerdeki teleskoplarımızı Aya çevirecek ve görüntüleri canlı olarak izleyicilerimize aktaracağız. Yayın sırasında aynı zamanda Ay ve diğer gökcisimleri hakkında bilgiler vereceğiz. Ayın gözlemi dışında gökyüzünde görünen Satürn, Jüpiter ve Mars gezegenlerinin görüntülerini de ekrana taşıyacağız."

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