Astım hastaları için uyarıcı cihaz geliştirdi

SÜ'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Yurdakul, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH), solunum yollarında duyarlılığın artmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik hastalıklar olduğunu hatırlattı.

Bu tip hastalıklarda toz, duman, koku, polen gibi faktörlerin ataklara neden olduğunu ifade eden Yurdakul, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarı sistemi geliştirmeye karar verdiğini anlattı.

Geliştirdiği cihazın 160 gram ağırlığıyla taşınabilir olma özelliğine sahip olduğunu aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Projemizde astım ve KOAH tetikleyicileri arasında yer alan karbonmonoksit, partiküler madde, ozon gazı, nem ve sıcaklık değerlerinin ayrı ayrı değerlendirilip yorumlanabilmesi ve bireylerin hastalıklarını kendilerinin yönetebilmesi amaçlanmıştır. Cihazımız, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşik değerlere göre sesli ve görsel uyarıda bulunmaktadır. Cihaza entegre edilen sensörler aracılığıyla belirli sürelerde otomatik olarak ölçüm yapılabilmektedir. Ölçülen sensör değerleri bluetooth veya wifi modülü üzerinden kaydedilerek, uyarı bilgileri mobil cihaza gönderilmektedir. Ölçülen değerler konum ve zaman bilgisi ile kaydedilerek mobil uygulama ile takip edilebilmektedir."

Yurdakul, cihazı, diğer ölçüm cihazlarına göre oldukça uygun bütçeyle tasarladıklarını kaydetti.

"Proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Bölge birincisi oldu"

Proje Danışmanı SÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise projenin geliştirilebilmesi için SÜ Bilimsel Araştırma Projelerinden (BAP) destek aldıklarını ifade etti.

Projenin elektronik ve yazılım kısmından oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Taşdemir, "Projemiz, Konya'da yapılan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında bölge birincisi olmuştur. Daha sonra projemize, TÜBİTAK 1512 Genç Girişimci Programı'na başvurmak amacıyla akıllı bir sistem ilave ettik. Bu programda da ön aşamayı geçtik. Cihazımız, daha akıllı olarak hem bireysel hem de kamuya açık alanlar olmak üzere farklı ortamlarda kullanılabilecektir." ifadelerini sullandı.



