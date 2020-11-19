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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.11.2020 - 06:44 | Son Güncelleme:

Asteroit dünyaya çarpmasaydı dinozorlar varlığını sürdürecekti

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Asteroit dünyaya çarpmasaydı dinozorlar varlığını sürdürecekti
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Yeryüzünde dinozor nüfusunun, Dünya'ya asteroit çarpmasından önce azalmadığı ileri sürüldü.

The Independent gazetesinin haberine göre, Bath Üniversitesi ve Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, asteroit Dünya'ya çarpmamış olsaydı dinozorların yerkürede daha uzun süre hakimiyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı.

Bilim insanları, bu sonuca ulaşmak için farklı dinozor aile ağacını bir araya getirdi, ana dinozor gruplarının bu dönemde hala yeni türler dünyaya getirip getirmediğini ölçmek için istatistiksel modelleme kullandı.

Araştırmada Dünya'ya çarpan asteroit o denli yıkıcı olmasaydı, dinozorların yeryüzünde en baskın kara hayvanı olabileceği ve daha da gelişebileceği sonucuna varıldı.

Daha önce yapılan çalışmalar, Dünya'ya yaklaşık 66 milyon yıl önce asteroit çarptığında dinozor nüfusunun halihazırda ciddi biçimde azalma sürecine girmiş olduğu önermesinde bulunmuştu.

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