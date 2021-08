Assassin's Creed Valhalla'ya yeni genişleme paketi: The Siege of Paris

ransa'da geçen bu yeni macera, Eivor'u Frenk kırsalında, Viking tarihinin en kötü şöhretli savaşlarından birine doğru, sürükleyici görev serileriyle dolu tehlikeli bir yola sokacak. Oyuncular; yeni düşman türlerine karşı koymak için yeni silahlar, yetenekler, ekipman ve becerilere sahip olacaklar. The Siege of Paris (Paris Kuşatması) genişletmesi ayrıca, uzun süredir hayranların en sevdiği “Black Box” görevlerinden ilham alan Infiltration (Sızma) görevlerinin geri dönüşünü de sağlayacak. Burada oyuncular, belirlenen hedefleri ortadan kaldırmanın en iyi yolunu seçme özgürlüğüne sahip olacaklar. The Siege of Paris, tüm Sezon Kartı sahipleri için erişilebilir olacak veya ana oyunun tüm sahipleri tarafından ayrıca alınabilecek.

Oyuncular, Norveç'ten geldiklerinde hemen açılan İngiltere'deki ilk iki hikâye bölümünden (Grantebridgescire veya Ledecestrescire) birini tamamladıktan sonra genişletmeye erişebilecekler. Ravensthorpe'tayken Eivor, Fransa'dan şüphe çekecek kadar cömert hediyeler sunan ziyaretçilere rastlar ve ardından Fransa'ya doğru yola koyulur. Fransa bölgesi için önerilen güç seviyesi 200'dür, ancak The Siege of Paris oynamak için zorunlu bir güç seviyesi yoktur.

Ubisoft Montreal liderliğindeki geliştirme ile Assassin’s Creed Valhalla, oyunculara M.S. dokuzuncu yüzyılda sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç'ten göçen efsanevi bir Viking savaşçısı Eivor olarak oynama deneyimi sunuyor. Oyuncular, Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini yenilenmiş bir çift silahlı savaş sistemi ile yeniden yaşayabilir ve de akınlar, taarruzlar ve yerleşim alanı gibi yeni oyun özelliklerinin yanı sıra yenilenmiş bir ilerleme ve ekipman geliştirme sistemini deneyimleyebilir. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin's Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmalı.