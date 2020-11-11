Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı

Uzun yıllardır Assassin's Creed serisiyle oyuncularla buluşan Ubisoft, yenilenen grafikleri ve oldukça farklı atmosferiyle kullanıcıları Viking diyarına götüren yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı satışa çıkardı.

Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştiren oyun, PS5 için de 12 Kasım tarihinde yani yarın oyuncuların karşısına çıkacak.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA HAKKINDA

Assassin's Creed Valhalla'da çetin bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyuna başlıyorsunuz. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yaparken, yerleşimlerinizi genişletiyor, egemenliğinizi pekiştiriyorsunuz.



Oyunda neler yapıyorsunuz?

Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.

Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.

Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.

Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.

Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.

Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.



