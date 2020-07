Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla’nın dünya çapında 17 Kasım 2020 tarihinde Ubisoft Store’da çıkacağını duyurdu. Assassin's Creed Valhalla Xbox Series X ve PlayStation 5’te de konsollar satışa başladığında çıkacak. Assassin's Creed Valhalla’yı Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, oyunlarını yeni nesle (Xbox Series X ve PlayStation 5 için) ilave bir ücret ödemeden yükseltebilecek.

Dijital konferansta gösterilen yeni oynanış, oyuncuların çift silah kuşanma, akın etme, saldırılar düzenleme ve açık dünya etkinlikleri de dahil olmak üzere keyif alabilecekleri yeni özellikleri gösteriyor. Akınlar, Assassin’s Creed’de daha önce bulunan her şeyden daha aksiyon dolu ve acımasız olacak, oyuncular düşmanları ezmeye, parçalamaya ve başlarını kesmeye izin veren yeni şiddet dolu bir çatışma sisteminden yararlanabilecekler. Eivor, Assassin’s Creed’de şimdiye kadar görülmemiş çok çeşitliliğe sahip düşmanlara karşı baltaları, kılıçları ve hatta kalkanları çift elle kullanabilecek. Ek olarak, Gizli Bıçağın geri dönüşü, Eivor'un hedefleri ölümcül bir hassasiyetle suikast etmesine izin veriyor.

Assassin’s Creed Valhalla, oyuncu seçimleri ve çevreyi keşfetme deneyimini temelinde bulunduran iddialı bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyun dünyası içinde oyuncular, oynanış zorluklarıyla, farklı hikayeleri olan şaşırtıcı karakterlerle ve sıra dışı manzaralarla karşılaşacaklar. Oyuncular, istedikleri zaman erkek veya kadın Eivor arasında geçiş yapma imkanının yanı sıra karakterlerinin saçlarını, dövmelerini, savaş boyalarını, silahlarını ve teçhizatını da özelleştirebiliyor. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin's Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmalı.

Bir roman, çizgi roman ve sanat kitabı da dahil olmak üzere resmi Assassin’s Creed Valhalla oyun müziği ve kitapları artık ön siparişe açıldı:

17 Temmuz'da, Jesper Kyd ve Sarah Schachner'den orijinal bestelerin yanı sıra Einar Selvik'in orijinal bir şarkısının yer aldığı resmi oyun müziğinden alınan yedi şarkılık EP, Spotify'da dinlemek ve iTunes'dan satın almak için bulunacak.

Matthew J. Kirby tarafından yazılan, Assassin’s Creed Valhalla - Geirmund’s Saga romanı, oyunun dünyasında geçen orijinal bir hikaye anlatacak. Oyuncular, İngiltere'nin işgalinde yer almak için Kral Guthrum’un ordusunun saflarına katılan bir Viking savaşçısı olarak değerini kanıtlayan kararlı bir adam olan Geirmund Hellskin'in hikayesini keşfedecekler. Kitap kapağı, Koreli sanatçı Jung Gi Kim’in Instagram sayfasında Temmuz ayı sonlarında gösterilecek.

Dark Horse Comics, Cavan Scott tarafından yazılan, Martin Tunica tarafından çizilen ve Michael Atiyeh tarafından renklendirilen bir çizgi roman dizisi olan Assassin’s Creed Valhalla - Song of Glory’yi yayınlayacak. Oyunun hikayesinden daha önce geçen bu çizgi romanda, korkusuz Vikingler Eivor ve Sigurd, cesaretlerini göstermek ve zafer arayışına çıkmak için ayrı maceralara atılırlar. Assassin’in Creed Valhalla - Song of Glory #1 (1/3) 21 Ekim 2020’de çizgi roman mağazalarında bulunacak.

Son olarak, Art of Assassin’s Creed Valhalla ve Art of Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Sürüm, okuyucuları Assassin's Creed Valhalla dünyasında görsel bir yolculuğa çıkaracak - Bu karakterler ve sıra dışı manzaralarla dolu Viking yaşamının, sert güzelliği ile tanımlanan bir dünya. Bu kitap, eski ve yeni hayranları kendine bağlayacak bir sanat ve yorum koleksiyonu sunuyor.

Ubisoft Montreal öncülüğündeki geliştirmeyle Assassin’s Creed Valhalla, savaş ve kahramanlık hikayeleriyle büyümüş korkusuz bir Viking akıncısı olan Eivor'un destanını anlatıyor. Büyüleyici bir Viking deneyimi sunan oyun, oyuncuları İngiltere'nin Karanlık Çağlarının acımasız ortamında yer alan güzel ve gizemli bir açık dünyaya götürüyor. Oyuncular, düşmanlar üzerine akınlar yapmak, yerleşimlerini genişletmek, siyasi güçlerini pekiştirerek Valhalla’daki tanrılar arasında kendilerine yer edinmek gibi yeni özelliklerden yararlanabilirler.



Assassin's Creed Valhalla’nın Gold, Ultimate ve Collector’s sürümleri ön siparişe açılmış durumda. Assassin’s Creed Valhalla'yı ön sipariş veren oyuncular, oyun çıkışında oyuncuların intikam arayışında efsanevi bir İskandinav Berserker'a katılacağı The Way of the Berserker ek görevine sahip olacak.