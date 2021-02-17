Assassin's Creed Valhalla için yeni güncelleme

River Raids, Assassin's Creed Valhalla'daki akın deneyimini zenginleştiren yeni, tekrar oynanabilir bir oyun modu ve kalıcı bir eklenti olacak. Oyun modunun içerikleri ise şöyle:

Yüksek Riskli Akınlar: Oyuncunun İngiltere'deki ana oyun ilerlemesini ve ittifaklarını etkilemeden akın yapabileceği benzersiz haritalar ve ödüller içerecek. Temel akın özelliğinden farklı olarak, oyuncular baskın sırasında onları diriltmezse baskın mürettebatı geçici olarak devre dışı kalabilir.



Jomsviking Mürettebatı: Yanınıza aldığınız (çevrim içi diğer oyuncular tarafından oluşturulmuş) Jomsvikingler, oyuncunun kişisel Teğmen Jomsviking’i tarafından yönetilir.



Yeni Bir Yelkenli: River Raids'ten daha fazla kaynak elde edebilmek için kargo ambarı geliştirilebilen, oyun moduna özel, tamamen yeni ve tamamen özelleştirilebilir bir Viking yelkenlisi.

Yeni Jomsviking Hall, 1. sezonda geliştirilmesi gereken üç seviyeye sahiptir. Salonun seviyesi ne kadar yüksekse, oyuncunun örgütlemesi için o kadar yüksek seviyeli Jomsviking çekecektir. Jomsvikinglerin de artık rütbeleri var, daha yüksek dereceli Jomsvikingler nehir akınlarında daha çok hayatta kalabilir.

Oyuncular, Grantebridgescire veya Ledecestrescire olmak üzere İngiltere'deki ilk hikâye bölümlerinden birini tamamladıktan, kışlalarını inşa ettikten ve Jomsviking teğmenlerini örgütledikten sonra, onlara River Raids oyun modunu tanıtacak olan Vagn adında yeni bir NPC ve akıncı Jomsviking ekibiyle karşılaşacaklar. Bu oyun modu, İngiltere kıyı şeridinde akın edilecek yerler ve yağmalayacak hazinelerle dolu üç yeni nehir haritası sunuyor.

Son olarak, güncelleme ek yetenekler ve ödüller getiriyor:

Saint George Zırh seti ve Büyük Kılıcı

Manastırlarda saklı olan 3 yeni Yetenek

2 yeni yerleşim alanı binası

Yeni bir yelkenli seti ve oyuncu kozmetik ögeleri

1. sezonun bir parçası olan River Raids oyun modu güncellemesi, Assassin'in Creed Valhalla çıkış sonrası deneyiminin bir parçası olan en son eklentidir. 2021 boyunca oynanışa ve oyun dünyasının evrimine odaklanan tüm oyuncular için de çeşitli yeni ücretsiz içerikler içerir.

Ostara adlı 2. sezon ise, Mart 2021'de Valhalla'nın temel savaş deneyimlerine odaklanan yeni bir oyun modu, yeni teçhizatlar ve kozmetik ögeler ile yerleşim alanına bir festival getiren ilk güncellemesiyle başlayacak. Assassin’s Creed Valhalla’nın 2021 ilkbaharında çıkacak olan ilk genişletmesi Wrath of the Druids hakkında daha fazla bilgi ilerleyen süreçte gelecek.

Ubisoft Montreal liderliğindeki geliştirme ile Assassin’s Creed Valhalla, oyunculara M.S. dokuzuncu yüzyılda sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç'ten göçen efsanevi bir Viking savaşçısı Eivor olarak oynama deneyimi sunuyor. Oyuncular, Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini yenilenmiş bir çift silahlı savaş sistemi ile yeniden yaşayabilir ve de akınlar, taarruzlar ve yerleşim alanı gibi yeni oyun özelliklerinin yanı sıra yenilenmiş bir ilerleme ve ekipman geliştirme sistemini deneyimleyebilir. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin's Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmalı.