Assassin's Creed Valhalla için yeni fragman yayında

Savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç’ten sürülen Eivor, klanını toplayıp yeni bir ev arayışında İngiltere’ye yolculuğa çıkıyor. İngiltere’de güçlü bir direnişle yüzleşen Eivor, sadece savaş alanında düşmanlarla değil, aynı zamanda iç çatışmalarla da yüzleşiyor. Eivor klanı için savaşırken ve şanını yükseltirken, bir yandan her şeyini kaybedebilir.

Ayrıca, yarın 17 Temmuz’dan itibaren oyunun hayranları, Jesper Kyd ve Sarah Schachner'den orijinal bestelerin yanı sıra Einar Selvik'in orijinal bir şarkısının yer aldığı resmi oyun müziğinden alınan yedi şarkılık EP’yi keşfedebilecek, Spotify'da dinleyebilecek ya da iTunes'dan satın alabilecekler.

Ubisoft Montreal öncülüğündeki geliştirmeyle Assassin’s Creed Valhalla, savaş ve kahramanlık hikayeleriyle büyümüş korkusuz bir Viking akıncısı olan Eivor'un destanını anlatıyor. Viking deneyimi sunan oyun, oyuncuları İngiltere'nin Karanlık Çağlarının acımasız ortamında yer alan güzel ve gizemli bir açık dünyaya götürüyor. Oyuncular, düşmanlar üzerine akınlar yapmak, yerleşimlerini genişletmek ve siyasi güçlerini pekiştirerek Valhalla’daki tanrılar arasında kendilerine yer edinmek gibi yeni özelliklerden yararlanabilirler. Assassin's Creed Valhalla dünya çapında 17 Kasım 2020’de Xbox One, PlayStation 4, Stadia ve Windows PC için Epic Games Store ve Ubisoft Store’da çıkacak. Assassin's Creed Valhalla Xbox Series X ve PlayStation 5’te de konsollar satışa başladığında çıkacak.



