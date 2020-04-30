Assassin's Creed Valhalla için geri sayım

Ubisoft'un yeni oyunu için geri sayım başladı. Ubisoft Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunun ismi açıklandı: Assassin's Creed Valhalla...

Oyun sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Ubisoft'un yeni oyunu merakla bekleniyor. Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımla birlikte Assassin's Creed serisinin yeni oyununun ismi belli oldu. Assassin's Creed Valhalla olarak belirtilen oyunun dünya promiyeri tanıtım fragmanı 30 Nisan 18.00'da yayınlanacak.



Bosslogic , 29 Nisan'da canlı yayın sırasında oyunun Viking çağında gerçekleşeceğini duyurmuştu.



