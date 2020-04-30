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Haber Giriş: 30.04.2020 - 01:17,Son Güncelleme:

Assassin's Creed Valhalla geliyor! Dünya prömiyeri fragmanı için saatler kaldı

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Assassin's Creed Valhalla geliyor! Dünya prömiyeri fragmanı için saatler kaldı
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Oyun sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Ubisoft'un yeni oyunu merakla bekleniyor. Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımla birlikte Assassin's Creed serisinin yeni oyununun ismi belli oldu. Assassin's Creed Valhalla olarak belirtilen oyunun dünya promiyeri tanıtım fragmanı 30 Nisan 18.00'da yayınlanacak.

Ubisoft'un yeni oyunu için geri sayım başladı. Ubisoft Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunun ismi açıklandı. Assassin's Creed Valhalla oyununun yayınlanan tanıtım yayınında yayın saati bilgisi verildi. Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda piyasaya çıkacak...

Assassin's Creed oyunu nedir?

Assassin's Creed Ubisoft tarafından geliştirilmiş tarihle iç içe, gizlilik ağırlıklı, üçüncü şahıs aksiyon-macera tarzı bir Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 oyunudur. Oyun ilk kez Microsoft tarafından Project Assassin adı altında X '05 sergisinde takdim edilmiştir.

Oyunun hikâyesi Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, Haşhaşîler adıyla bilinen, Hasan Sabbah önderliğindeki tarihsel örgüt ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki mücadele üzerine kurgulanmıştır. Oyunu oynayan kişi aslında 21. yüzyılda yaşayan, bağlandığı "Animus" adlı makine sayesinde genetik kodlarını taşıdığı geçmişindeki atalarının yaşadıklarına şahit olan Desmond Miles'ı yönetmektedir. Makine sayesinde anılarını izlediğimiz suikastçi ise Altaïr Ibn-La'Ahad'dır.

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