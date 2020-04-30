Assassin's Creed Valhalla geliyor! Dünya prömiyeri fragmanı için saatler kaldı

Ubisoft'un yeni oyunu için geri sayım başladı. Ubisoft Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunun ismi açıklandı. Assassin's Creed Valhalla oyununun yayınlanan tanıtım yayınında yayın saati bilgisi verildi. Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda piyasaya çıkacak...

Assassin's Creed Valhalla Dünya Prömiyeri Fragmanını keşfetmek için 30 Nisan 18:00'da bize katıl.

-#AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/Nu8qdLFtkU — Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) April 29, 2020

Assassin's Creed oyunu nedir?

Assassin's Creed Ubisoft tarafından geliştirilmiş tarihle iç içe, gizlilik ağırlıklı, üçüncü şahıs aksiyon-macera tarzı bir Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 oyunudur. Oyun ilk kez Microsoft tarafından Project Assassin adı altında X '05 sergisinde takdim edilmiştir.

Oyunun hikâyesi Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, Haşhaşîler adıyla bilinen, Hasan Sabbah önderliğindeki tarihsel örgüt ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki mücadele üzerine kurgulanmıştır. Oyunu oynayan kişi aslında 21. yüzyılda yaşayan, bağlandığı "Animus" adlı makine sayesinde genetik kodlarını taşıdığı geçmişindeki atalarının yaşadıklarına şahit olan Desmond Miles'ı yönetmektedir. Makine sayesinde anılarını izlediğimiz suikastçi ise Altaïr Ibn-La'Ahad'dır.