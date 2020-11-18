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Teknoloji
Haber Giriş: 18.11.2020 - 08:15 | Son Güncelleme:

Assassin's Creed Valhalla en iyi çıkış yapan oyun oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Assassin's Creed Valhalla en iyi çıkış yapan oyun oldu
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Ubisoft'un uzun bir süre beklenen ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla büyük ilgi gördü. Ubisoft'dan yapılan açıklamaya göre Valhalla, şirketin PC'de en iyi çıkış yapan oyunu oldu.

Assassin's Creed Valhalla'nın satışa sunulmasıyla birlikte Ubisoft cephesinde yüzler gülüyor. Birleşik Krallık'ta Call of Duty: Black Ops Cold War'un da üzerinde bir satış adedine ulaşmayı başaran Valhalla, globalde de ilgi görüyor.

Yeni oyun konsollarının hepsiyle uyumlu olan Valhalla, aynı zamanda tüm Assassin's Creed oyunları arasında bu zamana kadarki en yüksek açılışı da yapmayı başardı.

Assassins Creed Valhalla en iyi çıkış yapan oyun oldu

Oyunun yapımcısı olan Julien Laferriere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada salgın sürecinde oyunu çıkarmanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti ve oyunculara teşekkür etti.

Assassin's Creed Valhalla oldukça büyük bir açık dünyaya sahip. Öyle ki, oyuncular oyunu oynamaya başlamasından bu yana neredeyse 4 milyon kilometre yol kat etti, 55 bina inşa etti.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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