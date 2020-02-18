Assassin’s Creed Syndicate bedava oldu! Assassin’s Creed Syndicate sistem gereksinimleri neler?

Her hafta bazı oyunları bedava dağıtan ve kullanıcıların yüzünü güldüren Epic Games, bu kez Assassin’s Creed Syndicate isimli oyunu ücretsiz hale getirerek büyük bir sürpriz yaptı. Bu oyunla birlikte Faeria isimli oyun da bedava dağıtılacak. Bu iki oyunu kampanyadan önce satın almak isteyenlerin 220 TL ödemesi gerekiyordu.



2015 yılında satışa çıkarılan Assassin’s Creed Syndicate, serinin en sevilen yapımlarından biri. Kampanya başlamadan önce 179 TL'den satışta olan oyun, bunca sene geçmesine karşın halen yüksek ücretle satılıyor. Epic Games'in oyunu bedava yapması ise oyuncular için büyük bir fırsata dönüştü.



20-27 Şubat tarihlerinde oyunculara ücretsiz dağıtılacak olan Assassin’s Creed Syndicate, 27 Şubat tarihinin sona ermesiyle birlikte tekrar ücretli hale gelecek. Yani 27 Şubat tarihine kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Ayrıca öncesinde eğer hesabınız yoksa Epic Games'e üye olup ardından Assassin’s Creed Syndicate'i ücretsiz indirebilirsiniz.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

2.5 GHZ Intel Core i5 2400 veya 3.9 GHZ AMD FX 6350 işlemci

6 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı

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