ASELSAN’dan yerli ve milli biyometrik kimlik doğrulama sistemi

ASELSANın Ağustos ayı bülteninde yerlı ve mıllı ’Bıyometrık Kımlık Dogrulama ve Gecıs Kontrol Sistemlerı’ (BKDGKS) üretimi hakkında detaylı bilgi verildi. Ürettiği IP kameralar, kayıt altyapıları, plaka tanıma sistemleri, video analiz cihazları ve ihlal tespit sistemleriyle sektörde öncülük eden ASELSANın, tesis güvenliği çözümlerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için artık BKDGKS üretimine başlayacağı ifade edildi. Bültende, "Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji yaratma hedefi olan girisimci sirketleri destekleyerek guclu bir ekosistem olusturma amacındaki ASELSAN ile guvenlik ve bilisim sektorunun yenilikci firmalarından BKDGKS ureticisi ONES Bilisim Teknolojileri A.S. arasında urun ortaklığı anlaşması imzalandı. ONES ile imzalanan anlaşma kapsamında firmanın BKDGKS ürünleri ASELSAN mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek ve yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretilerek yeni güvenlik çözümleri oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.



TÜBİTAK İLE MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI



Ayrıca BKDGKS cihazlarının geliştirilmesi ve bu alanda teknik yetkinlik aktarılması hususlarında iş birliğini sağlamak üzere, ASELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Yapılan is birligi ile TUBITAKın hem yazılımını hem guvenlik donanımını urettigi Kimlik Erisim Cihazı (KEC) konusunda atılım yapılması ve uretilecek yeni nesil KEC ile ulke capında butunlesik guvenlik uygulamalarına onculuk edilmesi planlanıyor. Bu sayede yeni nesil akıllı TC kimlik kartlarının daha kapsamlı bir sekilde kullanılabilmesi, elektronik ortamda daha hızlı ve guvenli bir sekilde kimlik dogrulaması yapılması ve Guvenli Turkiye vizyonuna bir adım daha yaklasılması hedefleniyor.



İş birliği kapsamında biyometrik veri dogrulaması ve gecis kontrolu uygulamaları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Üretilen yerli cihazlar ve kurulan altyapı sayesinde biyometrik veriye cok hızlı bir sekilde ulasılabilecek. Ayrıca Icisleri Bakanlıgı Nufus ve Vatandaslık Isleri Genel Mudurlugu (NVI) ve Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) gibi kimlik kullanımının yaygın oldugu kurumların ihtiyaclarına yonelik cozumler yerli ve milli teknolojiyle karsılanır hale gelecek.