ASELSAN'dan 2020'de yeni ihracat rekoru

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN'a yaptığı ziyaret ve şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmalarına davam ettiklerini söyleyen Görgün, "Cumhurbaşkanımız bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edeceğini vurguladı. Biz de bu desteğe layık olabilmek için Savunma Sanayii Başkanlığımızın sevk ve idaresinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Görgün, teknolojinin hızlı değişiminin savunma sanayisinde de tüm dengeleri değiştirdiğine işaret ederek, "Bu durum sadece kuvvetlerimizin sahada ihtiyacı olan platform ve sistemleri etkilemekle kalmadı aynı zamanda savunma sanayisi şirketlerinin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin tasarlanmasından pazara sunulmasına kadar alışkın oldukları tüm iç süreçleri de derinden etkiledi. Dijitalleşme gerçeği organizasyon, ürünler ve süreçler başta olmak üzere her konunun merkezine yerleşti ve işin doğasını yeniden şekillendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



ASELSAN gibi savunma sanayisi şirketlerinin teknoloji, Ar-Ge, tedarik, sanayileşme, yerlileştirme ve millileştirme, iş geliştirme, yetenek yönetimi gibi konularda yeni iş yapış tarzlarına ve süreçlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Görgün, "Bu süreçte Kovid-19'un hem tedarik hem iş gücü hem de iş yapış tarzı üzerindeki etkisini de gördüğümüzde, bu durumun ciddiyeti daha da artıyor. Teknoloji kazanım döngüsü üç temel konuda aksiyon alınmasını gerektiriyor; dijital dönüşüm, tedarik yönetimi ve iş gücü yetenek profili." diye konuştu.



"En başarılı mühendisler ASELSAN çatısı altında"



Görgün, güçlü, yenilikçi ve vizyoner bir organizasyonla sadece yüksek teknolojili ürünler ortaya koymakla kalmayıp dünyadaki gelişmelere de ön ayak olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Görgün, şöyle devam etti:



"Savunma sanayisinde olduğu gibi yüksek nitelikli iş gücü istihdamında da lider konumdaki pozisyonumuzu uzun yıllardır korumaktayız. Geçtiğimiz 2 yılda aramıza katılan 2 bin 100 arkadaşımızla gücümüze güç kattığımız gibi ekonomimize istihdam anlamında büyük katkı sağladık. Gün itibarıyla yüzde 60'ını mühendislerin oluşturduğu 8 bin 533 insan kıymetine ulaştık. Ülkemizin en başarılı mühendisleri, yerli ve milli savunma sanayinin gelişimine ASELSAN çatısı altında destek vermeyi tercih etmekte ve var güçleriyle çalışmaktadırlar."



"Yurt dışından almaya tahammülüz yok"



"Yerli olarak yapılacak hiçbir şeyi yurt dışından almaya tahammülümüz yok." diyen Görgün, ASELSAN'ın bu konudaki çabası ve yakaladığı başarıda 4 bini aşkın tedarikçisinin büyük rolü olduğunu ifade etti.



Görgün, tedarikçileri sayesinde 1,2 milyar dolara yaklaşan alımlarının yüzde 65'ini yurt içinden sağladıklarını, daha önce yurt dışından temin edilirken millileştirilerek Türkiye'de üretilmeye başlanan malzemelerle 100 milyon doları aşkın bir tutarın ülke içinde kaldığını belirterek şunları söyledi:



"Her çeyrek daha da fazla büyümemize, dünyada Kovid-19 sürecinden etkilenmeyen 4 firmadan bir olmamıza, teslimatlarımızı aksatmadan sürdürmemize vesile olan bütün değerli iş ortaklarımıza teşekkür borçluyuz.

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda ilerlerken millileştirme alanında yaptığımız çalışmaların yurdumuza fayda sağlayacak olumlu dönüşlerini yaşıyoruz. Millileştirme sonucu yurt dışından yurt içine döndürdüğümüz tutar 3 yıllık projeksiyona göre 848 milyon lira. Millileşen ürünlerimizin yüzde 89'u yurt dışı fiyatlarına göre daha uygun fiyatlarda millileştirildi ve millileştirme sonucu gerçekleşen kazancımız 219 milyon lirayı buldu."



2021'de yurt dışında yeni adımlar atılacak



ASELSAN'ın global bir savunma sanayi şirketi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Görgün, yapay zekadan yarı iletken teknolojilere, savunma sanayisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklarla dost ve müttefik ülkelerde üretim yaptıklarını dile getirdi.



Görgün, yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Sivil sistemlerden askeri çözümlere kadar uzanan geniş ürün yelpazemiz, 12 yurt dışı iştirak, ofisimiz ve 15 yurt içi iştirakimiz ile küresel pazarlarda sürdürülebilir ve istikrarlı pazarlama faaliyetlerimize, durmadan, yorulmadan, ülkemiz için devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl dünyanın daha çok ülkesinde ASELSAN'ın yeni irtibat ofislerini, bakım merkezlerini, üretim tesislerini, mühendislik merkezlerini ve yeni iş ortaklıklarını duyurmaya devam edeceğiz.

2020 yılı içinde 6 yeni ülkeyle daha gerçekleştirdiğimiz yurt dışı satışlarımızla kullanıcımız olan ülke sayısını toplamda 70'e yükseltmiş bulunmaktayız. Pandeminin 'benzersiz bir kriz' olarak tanımlandığı bu zor günlerde ASELSAN, tüm iş akışı ve iletişimini pandemiden çok daha önce dijital platformlara taşımış olduğundan, çalışmalarını sekteye uğratmadan, dünyanın her yerinden kesintisiz yürütebilmiş, yeni satışlara ilaveten rekor seviyede 327 milyon dolar döviz tahsilatı sağlamış olup, yıl sonuna kadar 90 milyon dolar ilave döviz tahsilatı beklenmektedir. 2020 yılının son çeyreğinde olduğumuz bu günlerde, bir önceki yıl yakaladığımız yeni yurt dışı satış rekorumuzu, devam eden pandemiye rağmen bu yıl açık ara yeniden kırıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz."



"Kalkınma hedefleriyle ASELSAN'ın hedefleri örtüşüyor"



ASELSAN'ın Ar-Ge faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Görgün, "Bugünün teknolojilerini dünden ürettiğimiz gibi yarının teknolojilerini bugünden hayal ediyor, tasarlıyor ve geliştiriyoruz." dedi.



Görgün, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan yapay zeka, sensörler ve görüntüleme teknolojileri, otonom ve robotik sistemler, yönlendirilmiş enerji ve elektro-manyetik fırlatma silahları, geniş bant ağ teknolojileri (5G ve ötesi), görünmezlik teknolojileri, uzay teknolojileri, enerji ve enerji iletim/dönüşüm teknolojileri, biyo-savunma ve sağlık teknolojileri, ileri malzemeler ve kuantum teknolojileri gibi hedeflerin ASELSAN'ın yakın dönem hedefleri arasında yer aldığını söyledi.



Her bir araştırma alanı altında, üzerinde çalıştıkları birçok proje bulunduğunu dile getiren Görgün, şunları kaydetti:



"Ayrıca ASELSAN olarak savunma sanayisinde elde ettiğimiz teknolojik derinlik ve birikimimizi diğer alanlara da transfer ederek katkısını görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Solunum cihazı gibi birçok konuda önemli kazanımlar elde ettik. Sivil alanda dünyada birkaç ülkenin yapabildiği ve derin teknoloji gerektiren MR gibi ürünler geliştiriyoruz. Yine aynı şekilde raylı sistemler için sinyalizasyon çözümleri geliştiriyoruz. Geçmişten günümüze bakıldığında savunma sanayisinde üretilen teknoloji ve bilgi birikimi sivil uygulamalar yön vermiştir. Ülkemizin savunma sanayinde geldiği birikim ile sivil alana yapacağımız yönelimlerle teknolojik ve ekonomik olarak ülkemizin şahlanacağını değerlendiriyorum."