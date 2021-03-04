ASELSAN ve Turkcell’den güvenli iletişim için iş birliği

Türkiye’nin iki dev şirketi ASELSAN ve Turkcell, güvenli dijital iletişim çözümü için bir araya geldi. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde, 9 bine yakın ASELSAN çalışanı güvenle mesajlaşmaya devam ediyor. Tamamen yerli ve milli olan a-ileti platformundaki veriler ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibine uygun olarak ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in uygulama özelleştirme altyapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti platformunda ASELSAN çalışanları kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki kapalı grup kanalları, ASELSAN ve çalışanları arasındaki iletişimin dijitalleşmesine imkan tanıyor. Veri gizliliğinin son dönemde daha da önem kazanmasıyla kullanıcılara güven veren uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma özelliği taşıyor.

Prof. Dr. Haluk Görgün: Gizlilik bizim için çok önemli

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, a-ileti platformu hakkında şunları söyledi: “ASELSAN, güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere devletimizin stratejik kurumları için önemli sistemler geliştiriyor. Bunun yanı sıra ulaşımdan enerjiye pek çok alanda da önemli altyapı hizmetleri veriyor. Bu tür çalışmalarla ilgili tüm bilgiler ticari ve askeri olarak gizlilik taşıyabiliyor. ASELSAN ile ilgili anlık iletişimimizde yerli ve milli bir çözümü kullanıyor olmayı çok önemli buluyoruz. Ayrıca, a-ileti platformumuz aracılığı ile hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurarak operasyonel verimliliğimize de katkı sağlıyoruz. ASELSAN için böylesine önemli bir ihtiyacı karşılayan Turkcell yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”

Murat Erkan: ASELSAN ile iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise bu önemli iş birliğinin Türkiye için önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Türk savunma sanayisinin lider elektronik kuruluşu ASELSAN ile önemli bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde yerli uygulamamız BiP’in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak, ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasarladık. Büyük çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu ASELSAN çalışanlarının a-ileti’yi güvenle kullanmasından mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm kurumların ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta ASELSAN yönetimi olmak üzere iş ortaklığımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yeni projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”