Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ne zaman açılacak?

Konya Sanayi Odası konferans salonunda, KSS ortaklarından Mustafa Büyükeğen’in divan başkanlığında, ortakların katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, göreve geldikleri ilk günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin şehre bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu ifade etti. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu hedeflerinin gerçekleştiğini aktaran Kütükcü, "Bu projenin hayata geçmesi için birçok çalışma yaptık. Çok şükür, ülkemizin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan ile şehrimizin ortak bir yatırım yapma sürecini hayata geçirdik. Tüm Konya bize güvendi. Sürecin en başından, üretime geçiş aşamasına kadar projeye çok emek veren oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız projenin olur imzasını uçakta attılar. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile Oda başkanlarımız, yani tüm Konya projeye büyük destek verdi. Biz de Konya Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren bu inisiyatifi organize etmek sorumluluğunu üstlendik. İnşallah çok kısa süre içerisinde açılışını yaparak, bu projeyi hedefine ulaştırmış olacağız" dedi.



Konuşmasında Aselsan yatırımının da yer aldığı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesine değinen Kütükcü, tüm ana sanayi firmalarını Aselsanda olduğu gibi spin off modeliyle Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde yatırım yapmaya davet etti. Kütükcü, "Ana sanayi yatırımları ile yaptığımız görüşmelerde, şu anda Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızda yaptığımız gibi, yeni kurulacak bir savunma sanayi yatırımına Konyalı girişimcilerimizin ortak olabileceğini taahhüt ediyoruz. Birçok sanayicimiz, yeni kurulacak böyle bir oluşumun içinde yer almak istediğini bize aktarıyor" dedi.



Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının inşaatında şu ana kadar aksama olmadan ilerlediklerini söyleyerek, pandeminin hedeflerine engel olmayacak şekilde çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Koyuncu, "Açılış tarihimiz ile ilgili bize çok soru geliyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, açılışımızda herhangi bir gecikme yok. Hazırlıklarımızı tamamladık, 17 Aralık Şeb-i Arus günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışımızı yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Koyuncu, Aselsan Konya Silah Sistemleri yatırımının Konyaya bir de Teknoloji Endüstri Bölgesi kurulmasına vesile olduğunu kaydederek, toplamda 1 milyon 581 bin metrekareden oluşan Teknoloji Endüstri Bölgesinin Aselsanın yanı sıra ikinci yatırımını da aldığını belirtti. Koyuncu, Konya Teknoloji Endüstri Bölgemizin, ilk yatırımı olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile birlikte ikinci yatırımını da aldığını söyleyebiliriz. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız buraya Türkiye Silah Test Merkezinin kurulacağını açıkladı. TRTest-Test ve Değerlendirme A.Ş. buranın ikinci yatırımcısı olacak inşallah dedi.



