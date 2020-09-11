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A.A.
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

ASELSAN 'en değerli kurumsal davranış' ödülü aldı

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ASELSAN 'en değerli kurumsal davranış' ödülü aldı
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ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışanları ve paydaşlarına yönelik projeleriyle "Stevie International Business Awards" kapsamında "en değerli kurumsal davranış" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde çalışanları için güvenli ortam oluşturan ASELSAN, iş ortaklarına sağladığı milyarlarca liralık destekle tedarik zincirini devam ettirdi ve ekonomiyi destekledi.

ASELSAN, ülke savunması için planlanmış seferberlik hali çalışma düzenini solunum cihazı üretimi için hayata geçirerek bu alandaki ihtiyaca hızla cevap verdi.

Şirket, hayata geçirdiği uygulamalarla "Defense News" dergisine göre dünyada salgın sürecini en iyi yöneten dört savunma şirketi arasında bulunurken, "TSE COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgesi"ni ilk alan şirketlerden oldu.

Salgın sürecinde şirket çalışanları ve ASİL Derneği de toplum yararına çalışmalarda bulundu. Faaliyetlere gönüllü katılan ASELSAN çalışanları, dernek vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yüz binlerce liralık kaynak aktardı.

ASELSAN, tüm bu ve diğer çalışmalarının sonucu olarak, "Stevie International Business Awards" kapsamında salgın dönemindeki projeleriyle "en değerli kurumsal davranış" alanında gümüş ödüle layık görüldü.

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