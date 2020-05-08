ASELSAN desteğiyle İHA'ya güç verecekler

KOUSTECH, 22 mühendislik öğrencisinden oluşan ekiple 2 yıldır otonom hava sistemleri geliştiriyor. Tasarım, üretim, test ve kalifikasyon süreçlerinin tamamını kendi imkan ve kabiliyetleriyle gerçekleştirilen KOUSTECH ekibi, Türkiye'yi, ABD'de düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'nda da temsil ediyor.



Bugüne kadar 4 farklı sabit kanat otonom hava aracı, 2 farklı döner kanatlı otonom hava aracı ve otonom kara aracı geliştiren ekip, hem platform hem de alt sistemler üzerinde çalışıyor.



KOUSTECH, bu platformlara ait Gimbal Kontrol Sistemi, Güç Dağıtım Sistemi, Sensör Füzyon Sistemi, Anten Takip Sistemi gibi alanlarda elektronik alt sistemler, görüntü işleme, otonom uçuş, otonom yol bulma konularında yazılım ile kompozit kalıp imalatı ve kalıp imalatı gibi alanlarda üretim teknolojileri geliştiriyor.



Birçok sistemin güç ihtiyacını karşılayacak



Takım üyeleri son olarak kendi geliştirdikleri otonom hava aracında kullanılmak üzere ASELSAN mühendislerinin desteğiyle Güç Dağıtım Sistemi'ne imza attı. Güç Dağıtım Sistemi, başta otonom hava araçları olmak üzere birçok farklı sistemde kullanılabilecek.



ASELSAN Ulaştırma, Güç ve Enerji Müdürlüğü mühendislerinin teknik desteğiyle KOUSTECH Aviyonik Sistemler ekibinin geliştirdiği Güç Dağıtım Sistemi ile otonom araç içinde bulunan birçok farklı elektronik sistemin güç ihtiyacı karşılanıyor.



Bu alandaki uluslararası standartlara uygun olan ve birçok şirket tarafından geliştirilmekte zorlanılan bir ürün ASELSAN'ın desteğiyle bir üniversite ekibi tarafından geliştirilirken, Milli Teknoloji Hamlesi'ni sahiplenerek çalışan öğrenciler tarafından kazanılan bu yeteneklerin, gelecekte "start-up" olarak Türk sanayisine kazandırılması amaçlanıyor.



Zorluklara rağmen teknoloji üretimi



KOUSTECH Takım Kaptanı Kadir Doğan, yaptığı açıklamada, temel amaçlarının "teknoloji üretmek" olduğunu ve yaşadıkları zorluklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Sürekli tecrübe kazanan ve tecrübelerini aktaran bir ekip oluşturduklarını belirten Doğan, "En temel amacımız ülkemiz için teknoloji üreten bireyler yetiştirmek ve bunu yaparken de ülkemize otonom sistemler alanında teknoloji kazandırmak. Bu teknolojik kazanımın etkilerini de birçok farklı alanda görebiliyoruz. Mesela ekibimizde görev yapmış ve mezun olmuş bir üyemiz, ülkemizin yerli imkanlarla ürettiği solunum cihazı projesinde de görev yapıyor." dedi.



Başta ASELSAN ve BAYKAR gibi önemli savunma sanayi şirketleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi kurumların desteğiyle çalışmalarını yürütebildiklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:



"Birkaç şirket ve kurum dışında yaptığımız çalışmalara destek bulmamız çok zor. Yaptığımız işi ve önemini anlatmakta birçok şirkete zorlanıyoruz. O nedenle ASELSAN, BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi kurum ve kuruluşlarımızın bizlere destek vermesi çok önemli bir hal alıyor. Umarım bu konuda bizim gibi ekiplerin aldığı başarılar bir bilinç oluşturur ve bu gibi ekiplerin yaptığı işlere karşı sadece belirli kişi ve kurumlar değil, daha büyük bir yapıda destek olunur. Bu şekilde Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ile kazanan ülkemiz ve milletimiz olacaktır."