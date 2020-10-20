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A.A.
Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

ASELSAN, Ar-Ge proje sayısında birinci oldu

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ASELSAN, Ar-Ge proje sayısında birinci oldu
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ASELSAN, Turkishtime dergisi tarafından yayımlanan "Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasında, Ar-Ge proje sayısında birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, 620 projeyle "Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasında Ar-Ge proje sayısında ilk sırada yer aldı.

Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN, 2019 yılı sonu itibarıyla 3 bin 947 personelle en çok araştırmacı istihdam eden şirket olarak dikkati çekti. Şirket, geçen yıl 2 milyar 975 milyon 377 bin 381 liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN, yaptığı Ar-Ge yatırımlarını 2018'e göre yüzde 37,6 oranında artırmayı başardı.

Kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosuyla özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge'ye düzenli yatırım yapmasıyla öne çıkan şirket, yüzde 59'u mühendis olmak üzere 8 bini aşkın çalışanıyla Ankara'da üç ana yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, savunma ve silah, komuta kontrol, deniz, ulaşım, güvenlik, enerji ve güç yönetimi ile sağlık sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor.

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