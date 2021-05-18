Arzum’dan 2021’in ilk üç ayında 25,9 milyon TL net kâr

Aralık 2020’de halka arz olan Arzum, yılın ilk üç ayında 40,4 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti. Arzum Ocak-Şubat-Mart 2021’de 202,5 milyon TL satış gerçekleştirirken, geçen yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 75,3 oranında artırdı. Geçen yıl 9,1 milyon TL olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da yüzde 245 artışla 31,5 milyon TL olarak gerçekleşti.



Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin her geçen gün güçlenen bir finansal yapısı olduğunu söyleyerek 4 yıldır kaydedilen büyümenin (YBBO) %38,3’ü aştığına dikkat çekti. 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Zadil, çoklu satış kanalı modeli ile büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıla da; istikrarlı, sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile başladık. Başarılı bir 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 32,5 brüt kar marjı, ve yüzde 20 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk üç ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken öz kaynak büyüklüğü ise 158 Milyon TL’yi aştı. Pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üstünde bir sonuçla yola devam ediyoruz” dedi.

Halka arz ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı

2020'nin son günlerinde halka arz olarak başarılarına yeni ortakları da davet ettiklerini belirten Zadil, şunları söyledi:



“Arzum olarak 55’inci yılımızı kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İnovasyon odaklı, kurumsal yönetime değer veren kaliteli bir şirket ve köklü, tanınan markamızla güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde pandemi gibi Türkiye ve dünyada yaşanan büyük olumsuzluklara rağmen stratejik hedeflerimize ulaşmak için hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Yalın ve dayanıklı iş modelimizle; son yıllarda satışlar, FAVÖK ve net kârlılıkta büyürken net işletme sermayesi ve borçluluğumuzu kontrol altında tuttuk. Öz kaynaklarımız büyüdü, temettü dağıttık ve net borç/FAVÖK oranını düşürdük. 2021 ‘de Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından Türkiye’nin En İyi İşvereni seçildik."