Arzum'da önemli atama

Kariyerine 2000 yılında Ram Dış Ticaret’te başlayan Didem Oral, 2008 yılına kadar TNT Lojistik, Turkcell ve Wyeth İlaçları şirketlerinde İnsan Kaynakları Uzmanı rollerinde çalıştı. 2008-2012 yılları arasında MSD şirketinde İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında TAV Havalimanları Holding’te İnsan Kaynakları Koordinatörü görevini üstlendi. 2015 yılından itibaren ise, Borusan Otomotiv Grubu’nda İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı & Güvenliği Direktörü olarak kariyerine devam etti.



Kariyeri boyunca, şirket birleşmesi, liderlik gelişimi, kariyer ve performans yönetimi sistemlerinin kurulması ve değişim yönetimi projelerinin aktif olarak içinde yer aldı, ayrıca bu projelerin yönetilmesine liderlik etti.

Nisan 2021 itibarıyla Arzum bünyesine katılan Didem Oral, markanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.