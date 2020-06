Aruba, yapay zeka destekli bulut platformunu tanıttı

Yapay zeka operasyonları üzerine kurulu, sıfır güven politikası uygulayan ve ofisler, veri merkezleri, şubeler ve uzaktan çalışma noktalarını tek bir çatıda toplayan Aruba ESP (Kenar Servis Platformu), etki alanları üzerindeki verileri tek bir platformda sürekli bir şekilde analiz ediyor. Otomatize edilmiş, hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA’lar) garantiye alan, anomalileri ve self optimizasyonları tanımlarken, ağdaki bilinmeyen cihazları tespit ediyor, güvenli bir hale getiriyor.



Uç teknolojilerde bir bulut deneyimi sunmak için tasarlanan Aruba ESP, bulut ya da şirket içinde yer alan sunucularda bir hizmet olarak kullanılabilir. Bu hizmet, Aruba ortakları tarafından ya da HPE GreenLake ağları aracılığıyla da sağlanabilir.

Teknoloji sektörü her on yılda bir büyük değişimlere tanık olur. Geçtiğimiz 20 yılda mobilitenin her yerden sağlanması gündem maddesiyken, bu trend yerini bulut tabanlı uygulamalara bıraktı. Şimdilerde ise bulut bilişimle uyum halinde hareket eden fakat uç teknolojilerde çalışan yeni iş operasyonları ve uygulama türlerine güç sağlamak için bilişim ve modern ağ iletişimi tarafından desteklenen Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve otomasyona sırtını yaslamış bir veri analizi çağına giriyoruz.



Kurumlar en nihayetinde, uç teknolojilerden devasa miktarda yapılandırılmamış veri açığa çıkarıyorlar. Eğer bu veri yığını doğru bir şekilde analiz edilip kullanılırsa, verimlilik artırılabilir, deneyimler iyileştirilebilir ve yeni iş kazanımları elde edilebilir. Buradaki kilit nokta, kullanıcıların, cihazların ve dijital dünyaya bağlanan nesnelerin bulunduğu uç teknolojilerdeki verilerin analiz edilip, işlenerek, gerçek zamanlı içgörülerin anlamlı aksiyonlara çevrilmesidir. Eşi benzeri görülmemiş zamanlar yaşadığımız şu günlerde, verilere dayalı aksiyon alınabilir içgörüler meydana getirmenin yolu, şirketlerin, çalışanların ve hemen ardından kurumsal ağların, işlerin ve iş yerlerinin hızla gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlamasından geçiyor.

Uç teknolojilerdeki yapılandırılmamış verinin kullanışlı bir hale gelmesi, bu verileri insan ölçeğinin çok ötesinde bir oranda ve hacimde işlemek için ağ telemetrisi yoluyla yapay zekadan yararlanan bir ağ gerektirir. Ayrıca, yapay zeka destekli “altıncı his” ile meydana gelebilecek sorunları proaktif bir şekilde tanımlayan, kesin bir çözüm öneren ve tüm bunları herhangi bir manüel müdahale gerektirmeden, mantıklı eylemlere dönüştürmek için otomasyondan gücünü alan bir altyapıya ihtiyaç doğuyor. Ağ, kullanıcı ve cihaz içgörülerinden sürekli toplanan analizlerle birlikte Aruba ESP, bilgiyi birikime dönüştürerek, şirket içerisinde ya da bulutta yer alan tek, bulut tabanlı bir platform aracılığıyla şirketlerin dönüşümlerinin hızlandırılmasına ve iş sürekliliğinin korunmasına yardımcı oluyor.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın başkanı Keerti Melkote, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Akıllı Uç Teknolojiler, dönüşümünü hızlandırmak isteyen ve teknoloji yatırımlarını en önemli varlıkları olarak geliştirmek isteyen kurumlar ve şirketler için ucu bucağı olmayan olasılıkları harekete geçirecek bir hızlandırıcı. Aruba’nın bağlanabilirliği sağlama, koruma, analiz etme ve harekete geçme prensipleri üzerine kurulan Aruba ESP, yıllar süren inovasyon, Ar-Ge, Aruba yaratıcılığı ve belki de en önemlisi, saygın müşterilerimizden topladığımız açık sözlü geri bildirim ve aydınlatıcı perspektifler, bu platformu akıllı bir hale getirdi.”