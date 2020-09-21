Greyder'in, yÃ¼zde 100 doÄŸal deriden Ã¼retilen ve dÃ¼nya trendlerinin Ã¶zgÃ¼n Ã§izgilerle yorumlandÄ±ÄŸÄ± koleksiyonlarÄ±, ayakkabÄ± modasÄ±nda Ã¶ncÃ¼ bir markanÄ±n, modern teknolojiyi ne kadar yakÄ±ndan takip ettiÄŸi ve uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en ÅŸÄ±k kanÄ±tÄ±. Konsept maÄŸazalarÄ±yla ayakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼nde farklÄ±lÄ±k yaratan marka, ÅŸimdi de online satÄ±ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ar-Ge yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.Â

Greyderâ€™in, ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± konforla bir arada sunan teknolojik Ã¼rÃ¼nleri, hem yaz hem kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi olurken, mevsim ÅŸartlarÄ±na uygun Ã¶zellikleriyle de fonksiyonel kullanÄ±m imkanÄ± veriyor. Greyder ve Scalar Vision iÅŸ birliÄŸiyle, bu koleksiyonlar greyder.com online satÄ±ÅŸ sitesinde AR (ArtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GerÃ§eklik) teknolojisi ile 3 boyutlu olarak incelenebiliyor.Â

MarkanÄ±n Airtubeless koleksiyonu rahat bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ imkanÄ± verirken Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ±nda da yÃ¼zde 31 ile yÃ¼zde 52 arasÄ±nda iyileÅŸme saÄŸlÄ±yor. AyaklarÄ± dÄ±ÅŸ etkilerden yÃ¼zde 55 oranÄ±nda koruyan koleksiyon, taban Ã¶zellikleri sayesinde kas aktivitesini yÃ¼zde 24 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rerek yÃ¼rÃ¼meye baÄŸlÄ± bel aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± da Ã¶nemli derecede azaltÄ±yor. Ãœstelik ayak taban basÄ±ncÄ±nÄ± da yÃ¼zde 30 azaltarak eklemleri koruyor, yorgunluk kaynaklÄ± ayak aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor.Â

Hovercraft koleksiyonu ise eÅŸsiz hava dolaÅŸÄ±mÄ± formÃ¼lÃ¼ ile atÄ±lan her adÄ±mda yaylanma hissi saÄŸlayarak rahat yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler sunuyor. Hava yastÄ±klarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan kanallar, havanÄ±n tabanda serbestÃ§e dolaÅŸmasÄ±na imkÃ¢n veren amortisÃ¶r gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor. BÃ¶ylece her adÄ±m sonrasÄ± tabanlar hÄ±zla orijinal formuna dÃ¶nerek Ã¼stÃ¼n bir esneklik deneyimi sunuyor.Â

Sympatex koleksiyonu, su geÃ§irmeyen ancak nefes alabilen astar yapÄ±sÄ± ve yÃ¼zde 100 doÄŸal deriden Ã¼retilen Ã¼rÃ¼nleriyle yoÄŸun kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na tam dayanÄ±klÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor. Bu teknolojiye sahip ayakkabÄ± ve botlar yoÄŸun Ã§evresel etkenlere maruz kalsa bile Ã¼rÃ¼n yÃ¼zeyinde herhangi bir deformasyon gerÃ§ekleÅŸmiyor.Â

UygulamanÄ±n videosunu https://www.youtube.com/watch?v=JosHUbjtiqk&t=1sÂ linkinden izleyebilir,Âhttps://www.greyder.com/greyderteknolojisi?o=1 linkinden siz de deneyebilirsiniz.Â

Greyderâ€™in yenilikÃ§i dÃ¼nyasÄ±nÄ± greyder.comâ€™dan takip edebilir, bu yeni alÄ±ÅŸveriÅŸ deneyimini yaÅŸayabilirsiniz.