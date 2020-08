ARK: Survival Evolved için Nvidia Highlights desteği geldi

Nvidia’nın akıllı modelleme ve görüntü tanıma teknolojisini kullanacak olan ARK: Survival Evolved’u, ister Epic Games Store isterse Steam versiyonunda oynayan oyun severler, yırtıcı yaratıklar arasındaki yaşam mücadelelerini kayıt altına alabilecek.

Rocket League, Apex Legends, Dota 2 ve diğer yapımlar arasındaki yerini alan ARK: Survival Evolved, NVIDIA Highlights listesine eklenen en yeni oyun oldu.

GeForce NOW üzerinden oyunları anlık oynama imkanı her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready sürücüleri performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Buna ek olarak, eğer oyun RTX destekliyorsa, o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle ve DLSS 2.0 ile oynamak mümkün.

Bu hafta, Othercide ve SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE de dahil olmak üzere toplamda 8 oyun kullanıcılarla buluşuyor. Russian Fishing 4, GeForce NOW’a geri dönen yapımlar arasında yerini alırken Thief ise 7 Ağustos tarihine kadar her zamanki fiyatına oranla yüzde 85 indirimli fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar:

Othercide (Steam’de yeni oyun)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Epic Games Store’da yeni oyun)

Ho Tu Lo Shu: The Books of Dragon

Into the Breach (Epic Games Store)

Just Cause 2

Thief

Trackmania Turbo (Uplay)



GeForce NOW’a geri dönen oyun:

Russian Fishing 4



NVIDIA Highlights Desteği Alan Oyun:

ARK: Survival Evolved (Epic ve Steam versiyonları)